Потврђене црне слутње: Авион на лету за Бостон срушио се у Атлантски океан

Аутор:АТВ редакција
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Према незваничним информацијама, авион Гулфстреам Г100 са шест особа, који је летио са Бермудских острва ка Бостону, срушио се у Атлантски океан.
Авион је претходно изгубио контакт током лета, након чега је покренута потрага за летјелицом и особама које су се налазиле у њој.
За сада нема званичне потврде да се авион заиста срушио, нити су познате околности евентуалне несреће. Надлежне службе настављају потрагу, а више информација очекује се након што буду познати резултати операције.
(Телеграф)
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