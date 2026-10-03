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Потврђене црне слутње: Авион на лету за Бостон срушио се у Атлантски океан

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03.10.2026 15:19

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Потврђене црне слутње: Авион на лету за Бостон срушио се у Атлантски океан
Фото: Tanjug / OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Према незваничним информацијама, авион Гулфстреам Г100 са шест особа, који је летио са Бермудских острва ка Бостону, срушио се у Атлантски океан.

Авион је претходно изгубио контакт током лета, након чега је покренута потрага за летјелицом и особама које су се налазиле у њој.

За сада нема званичне потврде да се авион заиста срушио, нити су познате околности евентуалне несреће. Надлежне службе настављају потрагу, а више информација очекује се након што буду познати резултати операције.

(Телеграф)

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Тагови :

пад авиона

атлантски океан

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