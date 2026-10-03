Logo

Зоран Марјановић након пребијања: Намјестили су ме у стану

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.10.2026 15:56

Коментари:

0
Зоран Марјановић након пребијања: Намјестили су ме у стану

Зоран Марјановић, текстописац којем се поново суди у случају убиства његове супруге, пјевачице Јелене Марјановић, ноћас је доживио озбиљан напад, након којег је хитно превезен у Ургентни центар.

Како је испричао узнемирени Марјановић, задобио је ударце у предјелу главе и тијела, а љекари су му, према првим информацијама, констатовали контузију мозга, због чега је задржан на болничком лијечењу.

Инцидент је оставио озбиљне посљедице на њега. Видно потресен, Марјановић је у кратком разговору говорио о страху, осјећају да је обиљежен, али и проблемима који су га, како тврди, пратили посљедњих година.

62da819f6bfc1 zoran marjanovic

Сцена

Претучен Зоран Марјановић

„Ја сам обиљежен, ја сам продао кућу, због свега... Намјестили су ме у стану на Карабурми“, било је све што је узнемирени Зоран рекао.

Према његовим ријечима, напад је био изненадан, а ударци су му задати у предјелу главе и тијела. Након свега, морао је да потражи љекарску помоћ, а у болници је задржан због контузије главе.

Марјановић се посљедњих година налази под посебном пажњом јавности због судског поступка који се води против њега поводом убиства његове супруге Јелене. Његов живот је од тада у великој мјери обиљежен судским процесима, медијским интересовањем и бројним контроверзама које су пратиле овај случај.

Јелена Марјановић

Србија

Детективка шокирала тврдњом: Организована група је убила Јелену Марјановић

Сада је, како тврди, на све то дошао и физички напад. Наводи и да је због свега што му се догађало био принуђен да прода кућу, док је посебно поменуо стан на Карабурми, наводећи да му је тамо, како каже, „све било намјештено“.

Марјановић се сада опоравља од повреда, док ће истрага, уколико буде покренута, морати да утврди шта је претходило инциденту, ко је одговоран и да ли је напад био случајан сукоб или је имао неки други повод.

За човјека који се већ годинама налази под огромним притиском јавности и правосудних поступака, нови догађај представља још један тежак ударац.

(Мондо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Зоран Марјановић

Коментари (0)

Више из рубрике

пјевач репер аутор музика

Сцена

Крис Браун мора да плати 9,5 милиона долара спремачици: Задобила је тешке повреде лица и ожиљке

11 ч

0
Претучен Зоран Марјановић

Сцена

Претучен Зоран Марјановић

13 ч

0
Анели прешла с Ђукића на Цара: "Нас је Бог погледао"

Сцена

Анели прешла с Ђукића на Цара: „Нас је Бог погледао“

1 д

0
Милица Тодоровић пјевачица концерти наступи албум пјесме

Сцена

Пет година без сестре: Милица Тодоровић проговорила о великој издаји

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

45

Аутомобил ударио дјевојчицу на пјешачком прелазу у Бањалуци

21

29

Пауновић: Утакмица против Холандије нова прилика прилика да се поправи утисак

21

22

Сутра славимо великог заштитника и ово се не заборавља: Свака кућа мора да испоштује 1 обичај

21

02

Шеф затворског система Тенесија подноси оставку након неуспјешног погубљења Кристе Пајк

20

40

Џудо празник у Бањалуци: Више од 700 учесника на 20. купу "Стеван Марковић"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима