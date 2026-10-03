Зоран Марјановић након пребијања: Намјестили су ме у стану

Аутор:АТВ редакција
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Зоран Марјановић, текстописац којем се поново суди у случају убиства његове супруге, пјевачице Јелене Марјановић, ноћас је доживио озбиљан напад, након којег је хитно превезен у Ургентни центар.
Како је испричао узнемирени Марјановић, задобио је ударце у предјелу главе и тијела, а љекари су му, према првим информацијама, констатовали контузију мозга, због чега је задржан на болничком лијечењу.
Инцидент је оставио озбиљне посљедице на њега. Видно потресен, Марјановић је у кратком разговору говорио о страху, осјећају да је обиљежен, али и проблемима који су га, како тврди, пратили посљедњих година.
Сцена
Претучен Зоран Марјановић
„Ја сам обиљежен, ја сам продао кућу, због свега... Намјестили су ме у стану на Карабурми“, било је све што је узнемирени Зоран рекао.
Према његовим ријечима, напад је био изненадан, а ударци су му задати у предјелу главе и тијела. Након свега, морао је да потражи љекарску помоћ, а у болници је задржан због контузије главе.
Марјановић се посљедњих година налази под посебном пажњом јавности због судског поступка који се води против њега поводом убиства његове супруге Јелене. Његов живот је од тада у великој мјери обиљежен судским процесима, медијским интересовањем и бројним контроверзама које су пратиле овај случај.
Србија
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Сада је, како тврди, на све то дошао и физички напад. Наводи и да је због свега што му се догађало био принуђен да прода кућу, док је посебно поменуо стан на Карабурми, наводећи да му је тамо, како каже, „све било намјештено“.
Марјановић се сада опоравља од повреда, док ће истрага, уколико буде покренута, морати да утврди шта је претходило инциденту, ко је одговоран и да ли је напад био случајан сукоб или је имао неки други повод.
За човјека који се већ годинама налази под огромним притиском јавности и правосудних поступака, нови догађај представља још један тежак ударац.
(Мондо)
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