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Крис Браун мора да плати 9,5 милиона долара спремачици: Задобила је тешке повреде лица и ожиљке

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03.10.2026 12:50

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пјевач репер аутор музика
Фото: Instagram/printscreen

Амерички пјевач Крис Браун мораће исплатити 9,5 милиона долара одштете бившој спремачици Марији Авили, коју је 2020. године напао његов пас у кући у Лос Анђелесу.

Авили је првобитно било досуђено 12,9 милиона долара, али је износ накнадно смањен након што је судија оспорио дио доказа о тежини посљедица напада.

Она је прихватила смањену одштету како би избјегла нови судски поступак у којем би се поново одлучивало о висини накнаде.

Према писању америчких медија, у коначни износ урачунате су накнаде за претрпљену емоционалну бол, будуће нематеријалне губитке и медицинске трошкове.

Напад се догодио 2020. године

Напад се догодио 12. децембра 2020. године, када је Авила изашла у двориште да испразни кесу усисивача. Тада ју је напао Браунов пас Хадес, кавкаски овчар тежак око 90 килограма.

Према наводима из судског поступка, Авила је задобила тешке повреде лица и руке, ожиљке и оштећење нерава. У тужби коју је поднијела њена сестра Патрисија наведено је да су посљедице напада биле озбиљне и дуготрајне.

Марија је током судског поступка говорила о томе колико су јој повреде промијениле свакодневни живот.

Првобитно јој досуђено 12,9 милиона долара

Порота је у јуну 2026. године утврдила Браунову одговорност и одредила да Авили исплати 12,9 милиона долара одштете.

Поред тога, досуђене су и накнаде њеној сестри и супругу.

Браун је потом затражио ново суђење о висини одштете, тврдећи да је износ превисок.

Судија је оцијенио да нема довољно доказа за поједине процјене трајног оштећења нерава и будуће нематеријалне штете, чиме је отворена могућност поновног суђења.

Авила је на крају прихватила 9,5 милиона долара, чиме је избјегнут нови судски поступак, преноси Аваз

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Тагови :

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Напад

тужба

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