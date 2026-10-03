Крис Браун мора да плати 9,5 милиона долара спремачици: Задобила је тешке повреде лица и ожиљке

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Амерички пјевач Крис Браун мораће исплатити 9,5 милиона долара одштете бившој спремачици Марији Авили, коју је 2020. године напао његов пас у кући у Лос Анђелесу.
Авили је првобитно било досуђено 12,9 милиона долара, али је износ накнадно смањен након што је судија оспорио дио доказа о тежини посљедица напада.
Она је прихватила смањену одштету како би избјегла нови судски поступак у којем би се поново одлучивало о висини накнаде.
Према писању америчких медија, у коначни износ урачунате су накнаде за претрпљену емоционалну бол, будуће нематеријалне губитке и медицинске трошкове.
Напад се догодио 12. децембра 2020. године, када је Авила изашла у двориште да испразни кесу усисивача. Тада ју је напао Браунов пас Хадес, кавкаски овчар тежак око 90 килограма.
Према наводима из судског поступка, Авила је задобила тешке повреде лица и руке, ожиљке и оштећење нерава. У тужби коју је поднијела њена сестра Патрисија наведено је да су посљедице напада биле озбиљне и дуготрајне.
Марија је током судског поступка говорила о томе колико су јој повреде промијениле свакодневни живот.
Порота је у јуну 2026. године утврдила Браунову одговорност и одредила да Авили исплати 12,9 милиона долара одштете.
Поред тога, досуђене су и накнаде њеној сестри и супругу.
Браун је потом затражио ново суђење о висини одштете, тврдећи да је износ превисок.
Судија је оцијенио да нема довољно доказа за поједине процјене трајног оштећења нерава и будуће нематеријалне штете, чиме је отворена могућност поновног суђења.
Авила је на крају прихватила 9,5 милиона долара, чиме је избјегнут нови судски поступак, преноси Аваз
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
45
21
29
21
22
21
02
20
40
Тренутно на програму