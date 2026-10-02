Анели прешла с Ђукића на Цара: „Нас је Бог погледао“

Аутор:АТВ редакција
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У току емисије „Гледање снимака“ водитељка „Елите“ Ивана Шопић најавила је нови прилог, а такмичари су имали прилику да погледају пољубац Анели Ахмић и Филипа Цара у залагаоници.
"Ово ме ништа не чуди, требало је да буде искрена и ја им желим сву срећу. Требало је да буде искрена да не правимо дебиле од себе, а поготово ја. Ја сам такав да трпим, а кад пукнем, ту је пресјек. Ја сам скапирао неке ствари, а шта више да кажем", говорио је Ђукић, ког је Анели ухватила у кревету с Лауром Пргомат.
Након те драме, Филип Цар се нашао Ахмићки с намјером да јој пружи утјеху, у чему је, по свему судећи, и успио.
"Други се не правдају за ј**ачине и што бих ја за ово? Дајте нам још 5.000 динара. Да ли стварно вјерујете да смо овдје дошли да одајемо тајне? Ми смо на клупици смишљали шта ћемо, а Филип је рекао то. Небитно је ко, шта и како... Признаћемо све и више ме не интересује ко је крив. Нас је Бог погледао, а од овога не треба да се прави прича. Ми смо се јесте пецкали и писали, а ако ћемо сад да тражимо кривца, ја сам и више носим, па само нека се заврши више. Обоје смо заср*ли, били несрећни, а сад смо обоје насмијани", признала је Анели.
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