Снимак одушевио регион: Бањалучанка запјевала са Тијаном Богићевић

Аутор:АТВ редакција
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Концерт Тијане Богићевић у Бањалуци донио је публици много емоција, али један потпуно непланирани тренутак са те вечери сада живи свој други живот на друштвеним мрежама.
Док је пјевала пред публиком, Тијана Богићевић је у једном тренутку сишла са бине и пришла дјевојци која се налазила међу посјетиоцима. Микрофон је завршио у њеним рукама, а свега неколико секунди касније било је јасно да се не ради о обичној обожаватељки.
Оља Бабић, дјевојка из публике, је пјевачица која је наставила Тијанину пјесму као да је тај тренутак био унапријед припремљен. Без оклијевања је запјевала, а њен глас и начин на који је изнијела пјесму одмах су изазвали реакцију публике.
Све је, међутим, било потпуно спонтано.
Управо због тога снимак овог тренутка почео је великом брзином да се шири друштвеним мрежама, а видео је за кратко вријеме стигао до готово 400.000 прегледа.
За Ољу је читав догађај имао још већу тежину јер је, како је открила након концерта, само неколико мјесеци раније снимила кавер пјесме Тијане Богићевић, коју сматра својим узором.
Није ни сањала да ће неколико мјесеци касније стајати поред ње и пјевати.
"Неке тренутке у животу не можеш испланирати, не можеш их замислити довољно добро и не можеш ни сањати да ће ти се заиста догодити. Само се десе. И оставе те без ријечи", написала је Оља пуна утисака након концерта.
Како је рекла, када је снимила кавер, вјеровала је да ће се њихови путеви једнога дана укрстити.
"Нисам ни слутила колико ће брзо живот одговорити на ту жељу", признала је.
Посебно емотивно говорила је и о самом Тијаном концерту, истичући да ју је њен наступ потпуно освојио.
"Начин на који жена пева, емоција коју носи у гласу, сваки покрет, сваки стих… једноставно убија", написала је, а посебно је издвојила тренутак када је Тијана извела пјесму „Стихија“.
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