Аутомобил улетио у групу навијача, повријеђено 10 особа

Аутор:АТВ редакција
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Десет особа повријеђено је у суботу у Њукаслу у Аустралији, од којих су двије у критичном стању, када је аутомобил ударио у групу навијача рагби екипе Њукасл Најтса окупљених дуж улице како би испратили тим на велико финале.
Инцидент се догодио око 9.30 часова по локалном времену, у тренутку када су се хиљаде људи окупиле како би испратиле Њукасл Најтсе на пут ка Сиднеју, гдје их је касније чекало финале.
Међу повређенима су петогодишња дјевојчица и 67-годишњи мушкарац, који су у критичном стању. У болницу су превезене и друга петогодишња дјевојчица и двогодишња дјевојчица, као и остали повређени, старости од 24 до 63 године, али они нису животно угрожени.
Осамнаестогодишњи возач ухапшен је на мјесту несреће, а потом је одведен на обавезно тестирање на алкохол и дрогу. Полиција је саопштила да је покренута истрага и да први налази указују да инцидент није повезан са тероризмом.
Помоћник комесара полиције Новог Јужног Велса Дејвид Водл рекао је да је млади возач, према првим информацијама, возио неправилно прије него што је изгубио контролу над аутомобилом.
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Министарка полиције и борбе против тероризма Новог Јужног Велса Јасмин Катли описала је догађај као „апсолутну трагедију“ и истакла да је ријеч о трагедији која је могла да буде спријечена.
Саобраћај и полиција одмах су реаговали, а Њукасл Линк Роуд био је затворен у оба смјера. Аутобус са екипом Њукасл Најтса, који је требало да прође предвиђеном трасом, у тренутку несреће још није напустио стадион, док је полиција већ пратила његову колону.
(телеграф)
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