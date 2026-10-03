Logo

Аутомобил улетио у групу навијача, повријеђено 10 особа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.10.2026 15:43

Коментари:

0
Аутомобил улетио у групу навијача, повријеђено 10 особа
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Десет особа повријеђено је у суботу у Њукаслу у Аустралији, од којих су двије у критичном стању, када је аутомобил ударио у групу навијача рагби екипе Њукасл Најтса окупљених дуж улице како би испратили тим на велико финале.

Инцидент се догодио око 9.30 часова по локалном времену, у тренутку када су се хиљаде људи окупиле како би испратиле Њукасл Најтсе на пут ка Сиднеју, гдје их је касније чекало финале.

Међу повређенима су петогодишња дјевојчица и 67-годишњи мушкарац, који су у критичном стању. У болницу су превезене и друга петогодишња дјевојчица и двогодишња дјевојчица, као и остали повређени, старости од 24 до 63 године, али они нису животно угрожени.

Осамнаестогодишњи возач ухапшен је на мјесту несреће, а потом је одведен на обавезно тестирање на алкохол и дрогу. Полиција је саопштила да је покренута истрага и да први налази указују да инцидент није повезан са тероризмом.

Помоћник комесара полиције Новог Јужног Велса Дејвид Водл рекао је да је млади возач, према првим информацијама, возио неправилно прије него што је изгубио контролу над аутомобилом.

apokalipsa

Занимљивости

"Заказали смак свијета", а датум је веома близу: Опет се прича о "крају"

Министарка полиције и борбе против тероризма Новог Јужног Велса Јасмин Катли описала је догађај као „апсолутну трагедију“ и истакла да је ријеч о трагедији која је могла да буде спријечена.

Саобраћај и полиција одмах су реаговали, а Њукасл Линк Роуд био је затворен у оба смјера. Аутобус са екипом Њукасл Најтса, који је требало да прође предвиђеном трасом, у тренутку несреће још није напустио стадион, док је полиција већ пратила његову колону.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Аустралија

Аутомобил

Навијачи

Коментари (0)

Прочитајте више

Александар Пантић, навијач Партизана убијен у тучи с навијачима Црвене звезде у Бијељини

Хроника

Навијачима Звезде укинута пресуда за убиство Александра Пантића у Бијељини

1 мј

0
Богољуб Зељковић потпредсједник ФК ''Борац'' у гостовању у Центру дана на АТВ-у, 18.05.2026.

Фудбал

Зељковић: Вечерас је остварен велики успјех, ово је поклон нашим навијачима

1 мј

0
Делије у Плзењу

Фудбал

Навијачи Звезде у Плзењу раширили транспарент: Хвала

1 мј

0
ФК Партизан упутио апел навијачима

Фудбал

ФК Партизан упутио апел навијачима

1 мј

0

Више из рубрике

Медији: Русија и САД разговарају о нафтном уговору вриједном више милијарди долара

Свијет

Медији: Русија и САД разговарају о нафтном уговору вриједном више милијарди долара

8 ч

0
Потврђене црне слутње: Авион на лету за Бостон срушио се у Атлантски океан

Свијет

Потврђене црне слутње: Авион на лету за Бостон срушио се у Атлантски океан

8 ч

0
Поглед из ваздуха на поплављено подручје у близини града Јерапетра на острву Крит, у јужној Грчкој, у суботу, 3. октобра 2026. године, док неповољне временске прилике изазивају поплаве, оштећења на путевима и озбиљне поремећаје широм острва.

Свијет

Jаке олује на Криту приморале становништво на евакуацију, осам радника заробљено

9 ч

0
Ново упозорење Москве: Странци да не бораве у Украјини

Свијет

Ново упозорење Москве: Странци да не бораве у Украјини

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

45

Аутомобил ударио дјевојчицу на пјешачком прелазу у Бањалуци

21

29

Пауновић: Утакмица против Холандије нова прилика прилика да се поправи утисак

21

22

Сутра славимо великог заштитника и ово се не заборавља: Свака кућа мора да испоштује 1 обичај

21

02

Шеф затворског система Тенесија подноси оставку након неуспјешног погубљења Кристе Пајк

20

40

Џудо празник у Бањалуци: Више од 700 учесника на 20. купу "Стеван Марковић"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима