Jаке олује на Криту приморале становништво на евакуацију, осам радника заробљено

Аутор:АТВ редакција
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Јаке олује наставиле су данас да погађају острво Крит, изазивајући поплаве и приморавајући надлежне да из возила и кућа спасе десетине људи.
Осам радника је остало заробљено унутар клисуре Самарија на западу Крита, једне од најпопуларнијих туристичких атракција на острву, након што је вода поплавила стазу, пренио је портал Катимерини.
Они су блокирани на око седам километара од улаза, дуж 13 километара дуге клисуре.
Надлежни су им наложили да остану на безбjедној локацији, јер су услови онемогућавали њихову безбjедну евакуацију.
Један од радника изјавио је за грчки јавни сервис ЕРТ да имају довољно хране и других залиха да издрже до сриједе, као и да су у сталној комуникацији са властима.
Казао је да вjероватно неће моћи да напусте локацију док се бујичне поплаве не повуку и киша не престане.
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Власти су издале хитно упозорење путем система 112 становницима шире области Милопотамос у Ретимну, општини у централно-западном Криту, позивајући их да ограниче кретање и преселе се на више терене због временских непогода.
По ријечима градоначелника Милопотамоса Јоргоса Кладоса, ситуација је посебно тешка у селу Зонијана, гдjе се излила локална ријека, а куће у близини њених обала су евакуисане.
Он је такође наредио евакуацију насеља Дафнедес, преноси Танјуг.
Опсежна штета забиљежена је и на путевима и руралној инфраструктури око Ливадије, где је приступ поново био прекинут услед наставка јаке кише.
На југоистоку Крита ватрогасци су спасили 23 људи из возила и кућа у областима Ферма и Макрис Гиалос код Иерапетре.
Пут који повезује Иерапетру са Ситеијом, градом на источној обали Крита, тешко је оштећен, при чем су три дионице источно од Ферме потпуно пресјечене.
На Криту је забиљежена изузетно висока количина падавина током олуја
Власти су задржале висок ниво приправности широм Крита, уз распоређивање додатног особља за ванредне ситуације.
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