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Ужас у Аустралији: Дијете пронађено мртво у аутомобилу, двоје дјеце и жена у критичном стању

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20.09.2026 08:22

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Ужас у Аустралији: Дијете пронађено мртво у аутомобилу, двоје дјеце и жена у критичном стању
Фото: Tanjug/AP/Mark Baker

Једно дијете је пронађено мртво, док се двоје дјеце и жена боре за живот након напада ножем у аустралијској савезној држави Нови Јужни Велс.

Хитне службе позване су у недјељу послијеподне у улицу Варата Роуд (Waratah Road) у мјесту Вели Хајтс (Valley Heights), на подручју Плавих планина.

По доласку на мјесто догађаја, у аутомобилу су пронађени жена и троје дјеце са убодним ранама. Једно дијете је преминуло, док су двоје дјеце и жена превезени у болницу у критичном стању.

Грађани први помогли

Према наводима полиције, неколико пролазника прво је притекло у помоћ повријеђенима и позвало хитну помоћ.

Двоје преживјеле дјеце, за које се вјерује да су млађа од пет година, превезено је у Дјечију болницу Вестмид (Westmead).

Жена у четрдесетим годинама превезена је у болницу Вестмид. Њихово стање описано је као критично.

Истрага у току

Полиција је обезбиједила мјесто догађаја и покренула истрагу како би утврдила шта се догодило.

За сада нема информација о околностима које су претходиле нападу.

Полиција је саопштила да у овој фази истраге не трага ни за једном другом особом повезаном са случајем.

Истражитељи су позвали грађане који имају било какве информације о догађају, као и снимке са мобилних телефона или камера из возила, да им се јаве.

(Аваз)

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Тагови :

Аустралија

преминуло дијете у аутомобилу

мајка

повријеђени

напад ножем

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