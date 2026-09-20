Ужас у Аустралији: Дијете пронађено мртво у аутомобилу, двоје дјеце и жена у критичном стању

Аутор:АТВ редакција
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Једно дијете је пронађено мртво, док се двоје дјеце и жена боре за живот након напада ножем у аустралијској савезној држави Нови Јужни Велс.
Хитне службе позване су у недјељу послијеподне у улицу Варата Роуд (Waratah Road) у мјесту Вели Хајтс (Valley Heights), на подручју Плавих планина.
По доласку на мјесто догађаја, у аутомобилу су пронађени жена и троје дјеце са убодним ранама. Једно дијете је преминуло, док су двоје дјеце и жена превезени у болницу у критичном стању.
Према наводима полиције, неколико пролазника прво је притекло у помоћ повријеђенима и позвало хитну помоћ.
Двоје преживјеле дјеце, за које се вјерује да су млађа од пет година, превезено је у Дјечију болницу Вестмид (Westmead).
Жена у четрдесетим годинама превезена је у болницу Вестмид. Њихово стање описано је као критично.
Полиција је обезбиједила мјесто догађаја и покренула истрагу како би утврдила шта се догодило.
За сада нема информација о околностима које су претходиле нападу.
Полиција је саопштила да у овој фази истраге не трага ни за једном другом особом повезаном са случајем.
Истражитељи су позвали грађане који имају било какве информације о догађају, као и снимке са мобилних телефона или камера из возила, да им се јаве.
(Аваз)
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