Нова промјена времена: Сутра облаци, киша и јак вјетар

Аутор:АТВ редакција
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У Републику Српску сутра стиже свјежије вријеме, уз јачање сјеверног струјања и прилив хладнијег ваздуха, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Очекује се умјерено до претежно облачно и вјетровито вријеме. Слаба киша ће ујутру и прије подне падати понегдје на западу и сјеверу, док се послије подне очекује нешто јача киша на истоку.
У Херцеговини ће бити претежно сунчано, али вјетровито, уз јаку буру.
Дуваће умјерен до јак сјеверни вјетар, док ће у Херцеговини бура бити јака до олујна.
Минимална температура ваздуха биће од седам до 13 степени, на југу до 16, док ће у вишим предјелима бити око три степена.
Највиша дневна температура кретаће се од 15 до 21 степен, на југу око 24, а у вишим предјелима од 11 степени Целзијусових.
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