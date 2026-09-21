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Нова промјена времена: Сутра облаци, киша и јак вјетар

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21.09.2026 11:12

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киша невријеме падавине обилне
Фото: Pexel/ Anton Kudryashov

У Републику Српску сутра стиже свјежије вријеме, уз јачање сјеверног струјања и прилив хладнијег ваздуха, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Очекује се умјерено до претежно облачно и вјетровито вријеме. Слаба киша ће ујутру и прије подне падати понегдје на западу и сјеверу, док се послије подне очекује нешто јача киша на истоку.

У Херцеговини ће бити претежно сунчано, али вјетровито, уз јаку буру.

Дуваће умјерен до јак сјеверни вјетар, док ће у Херцеговини бура бити јака до олујна.

Минимална температура ваздуха биће од седам до 13 степени, на југу до 16, док ће у вишим предјелима бити око три степена.

Највиша дневна температура кретаће се од 15 до 21 степен, на југу око 24, а у вишим предјелима од 11 степени Целзијусових.

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РХМЗ

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