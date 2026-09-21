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Прве сњежне пахуље већ сутра стижу

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21.09.2026 12:00

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Сније на грани зима хладноћа вријеме
Фото: Pexel/ Teagan Hunt

Србију очекује нагла промјена времена уз хладна јутра, дневне температуре до 25 степени и пљускове. Метеоролог Иван Ристић најављује октобарске температуре, падавине, а на Копаонику и прве пахуље.

У Србији се наредних дана након свјежег јутра, у већини мјеста дневна температура очекује у интервалу од 18 до 25 степени Целзијусових.

Током дана променљиво облачно са сунчаним интервалима, а до петка (25.09.) и са локалном појавом краткотрајне кише или пљуска, најавио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).

На пад температуре и долазак хладнијег периода у нашу земљу упозорио је Иван Ристић, који се бави метеорологијом, и за сутра најављује "осјетно хладније вријеме са октобарским температурама".

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"Послије прохладног јутра максимална температура у нижим предјелима ће бити између 16 и 20 степени. У току дана са повећањем облачности очекују се краткотрајни пљускови кише, а на Копаонику и врху Голије највјероватније и прве снежне пахуље, граница сњежних падавина је око 1.800 метара", написао је Ристић на свом Фејсбук профилу.

Нагласио је да источну Европу ове недјеље очекује нагла промјена времена уз снажан продор хладног ваздуха са сјевера.

Стиже и први мраз

"Температуре ће у појединим областима бити чак 10 до 15 степени ниже у односу на недавне сезонске просјеке, а након овог захлађења могао би да усљеди и први мраз ове сезоне. Главни покретач овог наглог пада температуре јесте снажан гребен високог притиска у вишим слојевима атмосфере, који се формира изнад сјеверног Атлантика и Скандинавије. Оваква поставка атмосфере отвара својеврсни "коридор" за продор хладног ваздуха са сјевера, омогућавајући да се маса ваздуха поларног поријекла спусти дубоко према источној Европи", наводи Ристић и додаје:

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"Како се хладни фронт буде помјерао ка југу, температуре ће из дана у дан нагло опадати. У погођеним областима дневне максималне температуре могле би да буду 10 до 15 степени испод вриједности које су уобичајене за овај дио године. Највећа промјена очекује се управо након проласка хладног фронта, када ће хладнији ваздух захватити све веће подручје."

"Уз ведрије ноћи и додатно хлађење при тлу, у појединим крајевима отвориће се могућност за појаву првог сезонског мраза. Другим ријечима, након периода релативно благих температура, атмосфера се спрема да покаже потпуно другачије лице, захлађење би могло да буде нагло, изражено и праћено првим правим мразом."

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