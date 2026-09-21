Теорија златног пресјека: Ово је најљепша принцеза у историји

Аутор:АТВ редакција
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Златни пресјек (Sectio aurea) вијековима привлачи пажњу научника и умјетника, као могућа формула савршених пропорција.
Од ренесансних умјетника до савремене естетске хирургије, овај математички однос коришћен је за проучавање симетрије и склада. А шта се добије када се иста формула примјени на лица најпознатијих припадница краљевских породица?
Др Џулијан де Силва, естетски хирург из Лондона, својевремено је развио систем рачунарске анализе и мапирања лица, који користи у свом раду, а потом га примијенио како би одредио која се припадница краљевске породице највише приближава “математичком идеалу љепоте”.
Истраживање је закључено избором принцезе Дајане као побједнице, пренио је Тхе Сун.
Његова анализа је заснована на златном пресјеку, математичком односу који се повезује са пропорцијама и који се у различитим облицима проучава још од античке Грчке. У овом истраживању коришћен је за процјену односа између различитих дијелова лица.
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Помоћу компјутерског мапирања анализирани су облик лица, као и величина и положај усана, носа, браде и линије вилице, како би се утврдило чије се црте лица највише приближавају математички дефинисаном односу.
Тако је др Џулијан де Силва дошао до закључка да је принцеза Дајана имала црте лица које су се највише приближавале том односу.
Мајка принчева Харија и Вилијама, која је трагично преминула у 36. години, остварила је резултат од 89 одсто у односу на такозвани златни пресјек љепоте.
На другом мјесту нашла се краљица Ранија ел Абдулах, супруга јорданског краља Абдулаха ИИ. Њен резултат износио је 88,9 одсто.
Треће мјесто припало је бившој холивудској глумици Грејс Кели, која је удајом за принца Ренијеа постала принцеза од Монака. Њено лице остварило је резултат од 88,8 одсто.
Када је ријеч о принцези Дајани, др Џулијан де Силва је открио гдје је остварила посебно високе резултате.
“Дајана је остварила високе резултате када је ријеч о облику лица, ширини носа, предјелу чела и обрвама. Њени најнижи резултати били су за браду и усне“, навео је.
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Војвоткиња од Сасекса и супруга принца Харија, Меган Маркл, заузела је четврто мјесто са резултатом 87,4 одсто, тијесно испред принцезе од Велса и супруге принца Вилијама, Кејт Мидлтон, која је са резултатом 86,8 одсто завршила на петој позицији.
Иако је анализа представљена као истраживање “савршеног лица“, резултате треба посматрати у оквиру коришћене методологије. Златни пресјек представља математички однос, док процјена привлачности зависи од бројних фактора и не може се свјести на једну универзалну математичку формулу, преноси Телеграф.
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