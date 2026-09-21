Одвезао аутомобил на поправку, па га није добио назад: Пронашао га на техничком прегледу

Аутор:АТВ редакција
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Против 33-годишњег мушкарца поднесена је кривична пријава због сумње да је починио превару и кривотворење исправа, саопштила је ријечка полиција.
Он се сумњичи да је у два одвојена случаја, повезана са аутомобилима, оштетио власнике за укупно око 7.500 евра.
Први случај догодио се у новембру прошле године, када је 42-годишњак предао возило своје фирме осумњиченом на поправку. Међутим, аутомобил му након тога није враћен.
Власник га је пронашао тек крајем августа ове године на једној станици за технички преглед у Ријеци, гдје је сазнао и да је рачун његове фирме кривотворен.
Полиција 33-годишњака сумњичи и да је од почетка марта до средине јула ове године кривотворио потпис 44-годишњака на документацији за продају путничког аутомобила ријечких регистарских ознака.
То возило је затим продао 54-годишњаку за 6.000 евра. Купац, који није знао за превару, регистровао је аутомобил на своје име.
Возило је током истраге привремено одузето.
По завршетку криминалистичког истраживања, осумњичени је пријављен надлежном државном тужилаштву, преноси Индекс
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