Регионални рекордер: Полиција га пронашла дезорјентисаног, имао 5,3 промила!

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је у четвртак послијеподне на подручју Вучевице пронашла оштећено возило, а у њему дезоријентисаног 29-годишњака. Мушкарац је превезен у болницу, гдје му је измјерено чак 5,30 промила алкохола у крви.
Због изразите алкохолисаности полицајци с њим нису могли да обаве разговор. Није био животно угрожен, али је задржан у болници до отрежњења, саопштила је Полицијска управа сплитско-далматинска.
Криминалистичким истраживањем утврђено је да је 29-годишњак у четвртак, између 13.20 и 14.40 часова, управљао возилом под дејством алкохола, иако му је на снази била заштитна мјера забране управљања возилима Б категорије.
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Полиција га је потом привела на суд и предложила задржавање, затворску казну, нову забрану управљања возилом, као и обавезно лијечење од зависности у трајању од годину дана. Мушкарац је и раније правоснажно кажњаван због вожње под дејством алкохола, и то у јулу.
Након саслушања, суд му је одредио задржавање у Затвору у Сплиту до 29. септембра, када ће бити одржано рочиште. Након одлуке суда предат је у затвор.
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