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Отац преминуо у несрећи у Словенији, син тешко повријеђен

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20.09.2026 16:18

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Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.
Фото: Pixabay/geralt

Мушкарац стар 44 године страдао је у несрећи која се догодила на водопаду Савица у Словенији, а његов седмогодишњи син задобио је тешке повреде, саопштила је данас Полицијска управа Крањ.

У суботу поподне четворочлана породица из иностранства посјетила је водопад Савица, а седмогодишњак се удаљио од одморишта и пао у провалију, пренијела је Радио-телевизија Словеније.

Када се зачула вриска дјетета, отац је покушао да га пронађе, али је упао у корито ријеке Савице, гдје је преминуо од тешких тјелесних повреда.

Спасиоци су пронашли повријеђеног дјечака, који је хеликоптером превезен у Универзитетски клинички центар у Љубљани, преноси Танјуг.

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Подијели:

Тагови :

Словенија

Полиција

Љубљана

Водопад Савица

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