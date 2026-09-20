Отац преминуо у несрећи у Словенији, син тешко повријеђен

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац стар 44 године страдао је у несрећи која се догодила на водопаду Савица у Словенији, а његов седмогодишњи син задобио је тешке повреде, саопштила је данас Полицијска управа Крањ.
У суботу поподне четворочлана породица из иностранства посјетила је водопад Савица, а седмогодишњак се удаљио од одморишта и пао у провалију, пренијела је Радио-телевизија Словеније.
Када се зачула вриска дјетета, отац је покушао да га пронађе, али је упао у корито ријеке Савице, гдје је преминуо од тешких тјелесних повреда.
Спасиоци су пронашли повријеђеног дјечака, који је хеликоптером превезен у Универзитетски клинички центар у Љубљани, преноси Танјуг.
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