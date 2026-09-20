Пронађено тијело мушкарца у Сарајеву, сумња се да је пао

Аутор:АТВ редакција
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У сарајевском насељу Добриња синоћ је пронађено беживотно тијело мушкарца, Према незваничним информацијама, несрећни мушкарац је настрадао усљед пада са зграде.
Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево потврђено је за портал Радио Сарајево да је случај полицији пријављен у 16.40 часова, као и да у овом догађају нема елемената кривичног дјела.
Детаљи и тачне околности под којима је дошло до ове трагедије биће познати по окончању увиђаја који спроводе полицијски службеници.
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