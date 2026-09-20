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Драгана Мирковић и Тони Бијелић подијелили имовину: Једна ствар остала камен спотицања

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20.09.2026 09:47

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Драгана Мирковић и Тони Бијелић подијелили имовину: Једна ствар остала камен спотицања

Након 25 година брака, подјела имовине привукла је пажњу јавности, а спорна је компанија за продају луксузних аутомобила

Након 25 година брака, Драгана Мирковић и Тони Бијелић и званично су се развели, а пажњу јавности сада привлачи подјела имовине коју су стекли током заједничког живота.

Према наводима извора, вриједност њихове укупне имовине процјењује се на око 100 милиона долара. Драгани је, како се наводи, припао дворац у Бечу, док је Тони задржао компанију која се бави продајом луксузних аутомобила.

Пословни спор

Компанију је Тони градио и развијао десетак година, а према наводима извора ријеч је о једном од главних извора прихода породице. Међу њеним клијентима биле су и поједине колеге Драгане Мирковић.

Драгана је, према доступним информацијама, задржала власништво над телевизијом на чијем је челу од 2005. године, као и дворац на периферији Беча.

Бивши супружници имају и друге некретнине у Аустрији и на Балкану, а детаљи њихове подјеле имовине нису у цијелости јавно познати.

Драгана о разводу

Драгана је раније говорила о разводу у подкасту „Б-13“, истичући да су у јавности изношени различити разлози њиховог растанка.

Казала је да су прави разлози много болнији, али да не жели говорити лоше о Тонију јер је он отац њихове дјеце.

Њихова дјеца Марко и Мануела, према њеним ријечима, били су јој велика подршка у тешком периоду.

Драгана је открила и да је управо она поднијела захтјев за развод.

„Мама, хајде да идемо“, присјетила се ријечи дјеце које су јој, како је испричала, дале додатну снагу у том периоду.

Иако је брак окончан након четврт стољећа, детаљи подјеле милионске имовине и даље привлаче велику пажњу јавности, преноси Аваз

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Драгана Мирковић

Тони Бијелић

имовина

Беч

дворац

Развод брака

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