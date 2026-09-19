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Ана Ивановић са хрватским пјевачем: Загрљени и насмијани, његова објава запалила мреже

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19.09.2026 18:21

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Ана Ивановић са хрватским пјевачем: Загрљени и насмијани, његова објава запалила мреже
Фото: Youtube / (Ne)uspjeh prvaka

Ана Ивановић и Санди Ценов изненадили су пратитеље заједничком фотографијом коју су подијелили на Инстаграму, након што су се сусрели током једног путовања.

Познати пјевач објавио је фотографију с бившом тенисерком, а пажњу је привукла и порука коју јој је упутио уз објаву.

- Лутајући свијетом сретнеш баш занимљиве људе – написао је Санди уз фотографију и означио Ану.

Ана Ивановић и Санди Ценов
Ана Ивановић и Санди Ценов
Instagram/printscreen

На фотографији насталој током свечане вечере на отвореном, Ана и Санди позирају загрљени и насмијани. Бивша тениска звијезда заблистала је у елегантној црној хаљини са шљокицама, док је Санди био у црном одијелу и бијелој, раскопчаној кошуљу.

Њихова заједничка фотографија брзо је привукла пажњу на друштвеним мрежама, посебно због поруке коју је музичар оставио уз сусрет с познатом спортисткињом, преноси Аваз

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ана Ивановић

Санди Ценов

Пјевач

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Инстаграм

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