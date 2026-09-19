Ана Ивановић са хрватским пјевачем: Загрљени и насмијани, његова објава запалила мреже

Аутор:АТВ редакција
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Ана Ивановић и Санди Ценов изненадили су пратитеље заједничком фотографијом коју су подијелили на Инстаграму, након што су се сусрели током једног путовања.
Познати пјевач објавио је фотографију с бившом тенисерком, а пажњу је привукла и порука коју јој је упутио уз објаву.
- Лутајући свијетом сретнеш баш занимљиве људе – написао је Санди уз фотографију и означио Ану.
На фотографији насталој током свечане вечере на отвореном, Ана и Санди позирају загрљени и насмијани. Бивша тениска звијезда заблистала је у елегантној црној хаљини са шљокицама, док је Санди био у црном одијелу и бијелој, раскопчаној кошуљу.
Њихова заједничка фотографија брзо је привукла пажњу на друштвеним мрежама, посебно због поруке коју је музичар оставио уз сусрет с познатом спортисткињом, преноси Аваз
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