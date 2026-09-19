Ћана "хеликоптером" стигла на вашар

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Станојка Митровић Ћана стигла је на Шабачки вашар, а овога пута одлучила је да своје појављивање подигне на потпуно нови ниво.
Позната по необичним уласцима на наступе, када је пред публику долазила трактором или камионом, Ћана је сада „слетјела“ хеликоптером.
Наравно, ријеч је о симулацији вјештачке интелигенције која је приказана публици путем видео-бима, али је ефекат био и те како упечатљив, преноси Телеграф.
@republika.zabava #cana #ćana #sabac #sabackivasar #helikopter ♬ original sound - Republika Zabava
Маса је са одушевљењем пратила њен „долазак“ и већ тада је било јасно да Ћана спрема још једно вече за памћење.
Након спектакуларног увода, пјевачица се појавила међу људима у публици и одмах започела дружење са њима. Запјевала је свој велики хит „Здраво свима“, а публика је углас пјевала са њом.
Управо због једноставног и присног стила, али и тога што се на наступима потпуно препусти публици, Ћана годинама важи за пјевачицу коју народ посебно воли.
Овога пута показала је да, када су уласци на наступ у питању, граница очигледно више нема – од трактора и камиона, стигла је и до хеликоптера, макар виртуелно.
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