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Ћана "хеликоптером" стигла на вашар

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19.09.2026 13:21

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Ćana pjevačica Stanojka Mitrović Ćana
Фото: YouTube/printscreen

Пјевачица Станојка Митровић Ћана стигла је на Шабачки вашар, а овога пута одлучила је да своје појављивање подигне на потпуно нови ниво.

Позната по необичним уласцима на наступе, када је пред публику долазила трактором или камионом, Ћана је сада „слетјела“ хеликоптером.

Наравно, ријеч је о симулацији вјештачке интелигенције која је приказана публици путем видео-бима, али је ефекат био и те како упечатљив, преноси Телеграф.

@republika.zabava #cana #ćana #sabac #sabackivasar #helikopter ♬ original sound - Republika Zabava

Маса је са одушевљењем пратила њен „долазак“ и већ тада је било јасно да Ћана спрема још једно вече за памћење.

Након спектакуларног увода, пјевачица се појавила међу људима у публици и одмах започела дружење са њима. Запјевала је свој велики хит „Здраво свима“, а публика је углас пјевала са њом.

Управо због једноставног и присног стила, али и тога што се на наступима потпуно препусти публици, Ћана годинама важи за пјевачицу коју народ посебно воли.

Овога пута показала је да, када су уласци на наступ у питању, граница очигледно више нема – од трактора и камиона, стигла је и до хеликоптера, макар виртуелно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Станојка Митровић Ћана

Хеликоптер

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