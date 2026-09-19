Пентагон објавио нове НЛО досијее: Студије о варп погону, црвоточинама и мистериозним повредама

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Амерички Пентагон објавио је шесту групу докумената о неидентификованим летећим објектима (НЛО), која садржи десетине докумената о тајном војном програму у оквиру којег су наручиване студије о „варп“ погону, односно кретању брзином већом од свјетлости, црвоточинама и повредама које су истраживачи повезивали са могућим сусретима са непознатим летјелицама.
Пентагон је објавио укупно 71 фајл, од којих је 67 доставило америчко Министарство одбране, а четири локални органи за спровођење закона у Колораду, преноси CBS.
Објављено је 55 PDF докумената, 15 видео-снимака и један аудио-фазл, а документи датирају од 1952. до 2025. године.
Најновији досијеи баве се америчком тајном војном иницијативом познатом као Програм за примјену напредних система ваздухопловног наоружања, који је 2008. године основала Одбрамбена обавјештајна агенција (ДИА), а који је трајао до 2012. године.
Иако се у већини докумената разматрају концепти који су углавном у домену научне фантастике, један од њих представља техничку студију од 38 страница из 2010. године, која анализира „доказе о ненамјерним повредама људских посматрача од стране аномалних напредних ваздухопловних система“.
Истраживачи су навели да су „три претходно здраве и активне особе доживјеле аномални догађај повезан са ваздухопловством“, након чега су им се појавили различити медицински симптоми, укључујући топлоту и црвенило коже и губитак косе.
За једну особу наведено је да је показивала „знаке радијационе болести“, као и да је „током неколико година развила знаке малигних трансформација“.
У извјештају се наводи да је „довољан број инцидената/несрећа тачно пријављен“, као и да су „прикупљени медицински подаци који подржавају хипотезу да су неки напредни системи већ распоређени“.
Истовремено, у документу се наводи да начин функционисања таквих система остаје нејасан за Сједињене Америчке Државе.
Већина видео-снимака објављених у новој групи докумената слична је раније објављеним материјалима и приказује нејасне снимке неидентификованих објеката које су забиљежиле војне камере.
Један од инцидената из 2022. године приказује беспилотну летјелицу која се, према опису, кретала различитим брзинама, између 130 и 290 километара на час.
У пратећем извјештају наводи се да су оператери током мисије на Блиском истоку уочили различите објекте на непознатим висинама. Посада је процијенила да су објекти били величине између једног и два метра и да су „спорадично летјели унутар циљаног подручја“.
Други видео-снимак, такође направљен изнад Блиског истока, приказује „шест малих сферичних објеката“ који су „изгледали окретно“ и често мијењали правац кретања.
Четири видео-снимка доставили су локални органи за спровођење закона у Колораду, који су своје извјештаје прослиједили канцеларији Пентагона.
На једном дјелимично замућеном снимку, направљеном мобилним телефоном у октобру 2023. године, приказан је необичан свјетлосни феномен.
- Официр који је поднио извјештај описао је феномен као 'тихи' и као 'црвена, плава и зелена трепћућа свјетла - наводи америчка војска у биљешкама које прате снимак.
Нови досијеи садрже и једносатни аудио-снимак, као и транскрипт изјава официра Ратног ваздухопловства Едварда Рупелта из 1952. године, у којима он говори о истрази војске о пријављеним инцидентима са НЛО.
Рупелт је тада навео да је око 20 одсто од 800 извјештаја о НЛО које је Ратно ваздухопловство истражило и даље представљало мистерију.
Пентагон је 14. септембра објавио и успостављање законског изузетка који би садашњим и бившим запосленима, који су раније били обавезани споразумима о неоткривању података, омогућио да са америчком владом дијеле информације повезане са истраживањима НЛО.
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