Logo

Дизел у БиХ могао би достићи 4,20 КМ по литру: Упозорење на нова поскупљења

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
19.09.2026 14:32

Коментари:

0
Дизел у БиХ могао би достићи 4,20 КМ по литру: Упозорење на нова поскупљења
Фото: ATV

Цијене горива у БиХ поново расту, а додатни притисак на тржиште могао би услиједити због поремећаја у снабдијевању нафтом након затварања саудијског нафтовода "Исток-Запад".

Енергетски стручњак Нихад Харбаш упозорава да би, уколико напади у Перзијском заливу и Црвеном мору потрају, цијена нафте могла достићи и 120 долара по барелу, што би се додатно одразило и на цијене нафтних деривата у БиХ.

Хормуз танкери брод

Економија

Хаос у најави: Саудијска Арабија обуставља октобарске испоруке нафте Европи?

"Нафтовод Исток-Запад (East-West) постао је критични алтернативни правац за Хормуз. Прије напада преносио је око 4 до 5 милиона барела дневно, односно око четири одсто глобалне понуде. Његово затварање могло би тако умањити свјетску понуду за до четири одсто. То би аутоматски значило и губитак око 120 милиона барела, а ако напади у Перзијском заливу и Црвеном мору потрају, цијена би могла ићи и до 120 долара по барелу", казао је Харбаш за Бизнис.ба.

Нови притисак на цијене горива

За Босну и Херцеговину то, према његовим ријечима, значи додатни притисак на цијене нафтних деривата, односно дизела и бензина, као готових производа које БиХ увози.

"Тренутне просјечне цијене у БиХ већ су повећане на око 3,50 КМ по литру. Предвиђања су да простор за даљи раст цијена постоји, отприлике за 10 до 30 фенинга по литру у наредним седмицама, ако поремећај потраје и цијене деривата остану повишене, уз могућност већих скокова у екстремнијем сценарију", наглашава Харбаш.

Он додаје да регулисане марже у БиХ и конкуренција ипак ограничавају могућност већих скокова.

"Поремећај због затварања саудијског East-West нафтовода може додатно притиснути цијене, али утицај на БиХ није аутоматски нити пропорционалан. Простор за даљи раст постоји, уз знатну неизвјесност", наводи Харбаш.

Промјене на свјетском тржишту брзо се преносе на дизел

Говорећи о томе колико се промјене цијена сирове нафте на свјетском тржишту брзо преносе на цијене горива у БиХ, Харбаш истиче да тржиште

физичких деривата, попут дизела, реагује брже и оштрије.

"Тржиште физичких деривата, попут дизела, реагује брже и оштрије, што значи да је под јаким притиском. Према искуству из сличних геополитичких шокова, очекује се нови раст и поскупљење, али тај раст може бити ублажен залихама или споријим усклађивањем дистрибутера", истиче енергетски стручњак.

Истовремено, пренос промјена цијена није тренутан нити потпуно директан.

"Цијене у БиХ прате котације готових деривата на медитеранском тржишту, трошкове транспорта, односно увоза, курс, акцизе, ПДВ и локалне марже. Обично је потребно од неколико дана до једне или двије седмице да се промјене пренесу на тржиште, мада код оштрих скокова то може бити и брже, а код пада цијена спорије. Дистрибутери набавне цијене усклађују постепено, мада бензинске пумпе брже реагују на поскупљења", каже Харбаш.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

гориво

Дизел цијена

Саудијска Арабија

Хормушки мореуз

Нафта

Коментари (0)

Прочитајте више

Цијене нафте на тржишту осцилирају

Економија

Цијене нафте на тржишту осцилирају

1 д

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Након Хрватске и Њемачке, ова ЕУ земља близу најцрњег сценарија

1 д

0
Нафта

Економија

Пад цијена нафте на свјетском тржишту

2 д

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијена нафте на тржишту наставља да расте

3 д

0

Више из рубрике

Хаос у најави: Саудијска Арабија обуставља октобарске испоруке нафте Европи?

Економија

Хаос у најави: Саудијска Арабија обуставља октобарске испоруке нафте Европи?

4 ч

0
Централна банка БиХ о инфлацији

Економија

Централна банка БиХ о инфлацији

7 ч

0
писање читање школа ученик ђак

Економија

У току инвестиције у готово 90 школа у Српској

1 д

0
На дионици ауто-пута Рача-Бијељина положени су први метри асфалта. Асфалтира се 700 метара приступног пута који ће повезати магистрални пут са новим мостом.

Економија

Вишковић: Данас положене прве тоне асфалта на ауто-путу на страни Српске

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

38

Бестселери: Посљедња турнеја

18

30

Позната имена ухапшених у Бањалуци, пали због дроге

18

21

Ана Ивановић са хрватским пјевачем: Загрљени и насмијани, његова објава запалила мреже

18

12

Затворен аеродром у Луксембургу због дронова, премијер: Ово је нешто ново

18

04

Техеран пренио Америци услове за наставак преговора

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима