Дизел у БиХ могао би достићи 4,20 КМ по литру: Упозорење на нова поскупљења

Аутор:АТВ редакција
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Цијене горива у БиХ поново расту, а додатни притисак на тржиште могао би услиједити због поремећаја у снабдијевању нафтом након затварања саудијског нафтовода "Исток-Запад".
Енергетски стручњак Нихад Харбаш упозорава да би, уколико напади у Перзијском заливу и Црвеном мору потрају, цијена нафте могла достићи и 120 долара по барелу, што би се додатно одразило и на цијене нафтних деривата у БиХ.
Економија
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"Нафтовод Исток-Запад (East-West) постао је критични алтернативни правац за Хормуз. Прије напада преносио је око 4 до 5 милиона барела дневно, односно око четири одсто глобалне понуде. Његово затварање могло би тако умањити свјетску понуду за до четири одсто. То би аутоматски значило и губитак око 120 милиона барела, а ако напади у Перзијском заливу и Црвеном мору потрају, цијена би могла ићи и до 120 долара по барелу", казао је Харбаш за Бизнис.ба.
За Босну и Херцеговину то, према његовим ријечима, значи додатни притисак на цијене нафтних деривата, односно дизела и бензина, као готових производа које БиХ увози.
"Тренутне просјечне цијене у БиХ већ су повећане на око 3,50 КМ по литру. Предвиђања су да простор за даљи раст цијена постоји, отприлике за 10 до 30 фенинга по литру у наредним седмицама, ако поремећај потраје и цијене деривата остану повишене, уз могућност већих скокова у екстремнијем сценарију", наглашава Харбаш.
Он додаје да регулисане марже у БиХ и конкуренција ипак ограничавају могућност већих скокова.
"Поремећај због затварања саудијског East-West нафтовода може додатно притиснути цијене, али утицај на БиХ није аутоматски нити пропорционалан. Простор за даљи раст постоји, уз знатну неизвјесност", наводи Харбаш.
Говорећи о томе колико се промјене цијена сирове нафте на свјетском тржишту брзо преносе на цијене горива у БиХ, Харбаш истиче да тржиште
физичких деривата, попут дизела, реагује брже и оштрије.
"Тржиште физичких деривата, попут дизела, реагује брже и оштрије, што значи да је под јаким притиском. Према искуству из сличних геополитичких шокова, очекује се нови раст и поскупљење, али тај раст може бити ублажен залихама или споријим усклађивањем дистрибутера", истиче енергетски стручњак.
Истовремено, пренос промјена цијена није тренутан нити потпуно директан.
"Цијене у БиХ прате котације готових деривата на медитеранском тржишту, трошкове транспорта, односно увоза, курс, акцизе, ПДВ и локалне марже. Обично је потребно од неколико дана до једне или двије седмице да се промјене пренесу на тржиште, мада код оштрих скокова то може бити и брже, а код пада цијена спорије. Дистрибутери набавне цијене усклађују постепено, мада бензинске пумпе брже реагују на поскупљења", каже Харбаш.
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