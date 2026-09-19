Кућа страве преминулог порнографа у САД: Пронађени снимци на којима је најмање пет жена мртво

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 58 жена идентификовано је на снимцима које је направио озлоглашени порнограф Рејмонд „Р.Ц.“ Хорш из Филаделфије, саопштила је полиција. Најмање седам жена нестало је без трага, а страхује се да су можда убијене и да су њихова тијела растворена у бачвама с киселином.
ФБИ и друге полицијске агенције саопштиле су у сриједу да интензивирају истрагу о наводним злочинима Хорша, који је преминуо у мају 2025. године у 82. години. Истрага је поново покренута након узнемирујућих открића у његовој кући у насељу Олни, укључујући снимке жена које су биле без свијести или мртве.
Обновљена истрага услиједила је након што је прије три мјесеца ухапшен његов син Јуџин, због оптужби које нису повезане с овим случајем.
Власти су пронашле више наводних снуф филмова на којима се појављују Р.Ц. и неколико несталих жена, као и бачве с непознатим хемикалијама те записе у којима се спомињу серијске убице.
Од 58 жена идентификованих на узнемирујућим снимцима, страхује се да је најмање пет мртво, док двије друге нису виђене годинама, објавио је Си-Би-Ес њуз.
На једном од узнемирујућих, новооткривених снимака види се жена која користи наркотике и прима новац од Р.Ц.-ја, након чега је он лисицама веже за кревет, изјавио је у сриједу на конференцији за медије замјеник комесара полиције Филаделфије Френк Ваноре.
Р.Ц. јој потом око врата ставља пластичну везицу и стеже је све док не изгуби свијест, додао је Ваноре.
Двије жене на новооткривеним снимцима, према наводима полиције, дјелују као да су мртве или без свијести.
Никол Фусаро, која је нестала 2018. године, једна је од пет несталих жена повезаних с истрагом у Филаделфији. Марибел Фресес (27), посљедњи пут виђена 2018. године, наводно се појављује на снуф филму пронађеном у кући.
„Оне су на снимку. Обје су без одјеће. Постоје двије одвојене камере, једном он управља, док је друга постављена негдје у спаваћој соби у којој се налазе. Оба снимка смо прибавили. Имамо их све“, рекао је Ваноре говорећи о двије неидентификоване жене.
Полиција ниједну од њих није јавно идентификовала, али њихово откриће повећава на пет број могућих жртава повезаних с кућом. Међу њима су Габријела Амаранде, Марибел Фресес и Никол Фусаро.
Још двије жене повезане с Р.Ц.-јем, Блер Тонзели и његова бивша супруга Ејми Мекхејл, и даље се воде као нестале.
Р.Ц., који је себе називао „социопатом“, отворено је говорио о томе како је у озлоглашеном филаделфијском насељу Кенсингтон тражио жене зависне од дроге, намамљивао их у своју кућу и тамо снимао порнографске филмове.
У подкастима и властитим књигама јавно се хвалио и да је серијски убица.
Р.Ц. је живио у кући у насељу Олни све до смрти 2025. године, али су његова ранија дјеловања поново дошла у фокус након што је његов син Јуџин ухапшен у јуну.
Јуџин (44) ухапшен је у центру Филаделфије. Терети се за посједовање оружја као раније осуђивана особа, посједовање оружја без серијских бројева те посједовање лажних идентификационих докумената америчке Агенције за сузбијање дрога (ДЕА).
Блер Тонзели, која је нестала 2023. године у доби од 35 година, наводно је изјавила да јој је Јуџин описао како је растворена тијела пуштао кроз ВЦ шољу.
Жена која се налазила у аутомобилу с Јуџином у тренутку његовог хапшења имала је идентификациони документ који је припадао једној од несталих жена, Блер Тонзели.
То је навело власти да претресу кућу у насељу Олни, гдје су открили више од 600.000 фотографија, 70.000 видеоснимака и 10.000 страница текстова, цртежа и рукописа. У многима од њих спомињу се серијске убице, попут Теда Бундија, као и методе уклањања тијела.
Људски остаци још нису пронађени, али су истражитељи открили индустријске бачве напуњене непознатом течношћу, више од 20 посуда с масном супстанцом те бачву запремине око 208 литара повезану с водоводним цијевима у подруму.
Пронађене су и лажне значке ДЕА-е и ФБИ-ја, фалсификовани идентификациони документи, наркотици, смртовница преминуле жене те пет урни с кремираним остацима.
Ејми Мекхејл, бивша супруга Р.Ц. Хорша, посљедњи пут је виђена у његовој кући прије него што је нестала 2012. године, у доби од 44 године.
Полицијски инспектор Филаделфије Рејмонд Еверс износи детаље истраге на конференцији за медије 12. августа 2026. године. Еверс је открио да се на снимцима пронађеним у кући у насељу Олни налазе двије нестале жене за које се вјерује да су мртве.
ФБИ проширује истрагу и припрема слање додатних агената у кућу, с налозима за претрес који би требали бити извршени касније овог мјесеца.
„Циљ је темељитост, а не само брзина. Морамо се побринути да не превидимо нешто што би могло помоћи у идентификацији жртве, утврђивању онога што се догодило или пружању одговора породици која га тражи“, изјавио је на конференцији за медије Вејн Џејкобс, шеф филаделфијског уреда ФБИ-ја.
Јуџин није оптужен ни за једну смрт, а истрага је и даље у току, преноси Кликс
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