Пацијент се пожалио на проблеме са мокрењем, а оно што су му пронашли у тијелу згрозило је цијели свијет

Аутор:АТВ редакција
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Посјета мушкарца болници у Кини попримила је бизаран ток када су љекари током прегледа открили више "страних тијела" заглављених у његовом срцу, стомаку, карлици, бешици, па чак и полном органу, пише New York Post.
Најузнемирујући дио? Љекари вјерују да их је сам унио у тијело.
Наиме, мушкарац је потражио помоћ због нелагоде приликом мокрења и крви у мокраћи.
На први поглед, дјеловао је као да је доброг здравља. Тридесетпетогодишњак је имао стабилне виталне параметре, без других симптома или очигледних знакова тегоба.
Међутим, љекари су током снимања приметили нешто необично - сенку у близини срца.
Како би детаљније испитали о чему је ријеч, урадили су му ЦТ са контрастом. Преглед је донео шокантно откриће: у његовом тијелу налазило се више "металних страних тијела налик иглама".
Можда је највише забрињавала игла дуга око 3,5 центиметара, која је пробила перикард, течношћу испуњену овојницу која окружује срце.
Како су игле доспјеле у његово тијело, остало је мистерија. Мушкарац, који је још у дјетињству имао дијагностиковане интелектуалне тешкоће, није могао да објасни шта се догодило, а одговоре није имао ни његов отац, који је његов законски старатељ.
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Ипак, постојао је један траг. Двије године раније, љекари у другој болници уклонили су два страна предмета из његовог стомака.
Због те историје посумњали су да је мушкарац сам уносио предмете у своје тијело, што се назива самоуградњом страних тијела, обликом несуицидалног самоповређивања у којем људи намјерно убацују стране предмете у своје тијело, попут комадића стакла, спајалица, штипаљки за папир и жице.
Иако је ријеч о реткој појави, овакво понашање документовано је деценијама. Један од најраније забиљежених случајева датира из 1936. године, када је код серијског убице Алберта Фиша пронађено готово 30 игала забодених у препонама, као и додатне игле у стомаку.
Слични случајеви забиљежени су и током осамдесетих година, али је ова појава привукла већу пажњу током 2010-их, када су љекари почели да пријављују све више случајева тинејџера који су намерно убацивали стране предмете испод коже.
Самоуградња страних тијела може имати озбиљне посљедице, укључујући инфекције и оштећење ткива и органа. Постоји и могућност да предмети доспију у друге дијелове тијела и изазову додатне компликације.
Chinese man visits hospital with blood in urine, doctors find 36 mm needle pierced deep in his heart https://t.co/vC7l4yifTC https://t.co/XdzzUE7hDg— Deccan Herald (@DeccanHerald) September 15, 2026
Пацијент из Кине већ се суочавао са потенцијално животно угрожавајућом компликацијом. Игла у близини срца представљала је озбиљан ризик, али би и уклањање неких других предмета могло да изазове значајна оштећења.
Љекари су на крају одлучили да се прво позабаве најопаснијим предметом.
Хирурзи су успјешно уклонили цијелу, црну металну иглу за шивење из пацијентовог перикарда. Утврђено је да је била кородирала, што указује на то да се дуже вријеме налазила у његовом тијелу.
Можда још збуњујуће било је то што љекари нису пронашли никакву очигледну рану или ожиљак на његовим грудима који би могао да објасни како је предмет доспео унутра.
Након операције, функција његовог срца нагло се погоршала, јер се оно истовремено борило са постојећим оштећењем изазваним иглом и посљедицама хируршког захвата.
Пацијент је отпуштен из болнице девет дана након операције, а на контроли девет месеци касније његово стање је и даље било стабилно, док се функција срца опоравила.
Што се тиче осталих игала расутих по његовом тијелу, љекари су одлучили да их пажљиво прате, умјесто да ризикују компликације које би могло да изазове њихово тренутно уклањање, преноси Телеграф.
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