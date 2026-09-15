Мајка троје дјеце се срушила пред Хитном: Врата била закључана

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тридесетосмогодишња мајка троје дјеце срушила се у несвијест испред закључаних врата Хитне помоћи у Супетру и сада је у тешком стању у сплитском КБЦ-у, преносе хрватски медији.
Како наводе, њен брат Динко Бархановић испричао је шта се догодило у суботу око поноћи.
Република Српска
Одликовања поводом Дана српског јединства; Присуствује Минић
"Да је само неко био у амбуланти, ја бих сада причао са својом сестром Андреом, умјесто што стрепимо за њен живот", казао је он.
Његова сестра има троје дјеце, од којих најмлађе има шест мјесеци, а породица чека њен повратак, пише Далматински портал.
Андреа Бархановић осјећала се лоше због проблема са срцем и отишла је у Хитну помоћ, али је наишла на закључана врата.
"Назвала је мене да се спустим до Хитне, сјурио сам се у три минуте. Кад сам дошао, видио сам кроз прозор празну амбуланту, а испред је нетко лежао на поду. Била је то моја сестра у несвијести, вани, на хладном бетону. Не могу вам описати тај осјећај", испричао је Динко Бархановић.
Покушавао је да је пробуди и лупао по вратима амбуланте. У помоћ су му прискочила два младића и пријатељ Славен Вујић.
"Звали смо 112, они су нас наводили што да радимо, како да сестру оживљавамо", рекао је.
Регион
Двије опасне рибе у Јадрану
У међувремену се окупило још мјештана, а техничар који те вечери није радио чуо је повике и из своје куће дошао да откључа врата. Ускоро је стигао и тим Хитне помоћи који се враћао са друге интервенције.
"Након неколико минута од доласка показали су ми да су јој напипали пулс и хеликоптером је пребачена у КБЦ Сплит. Службено кажу да је све трајало десетак минута, али сигурно је и више од тога", додао је Бархановић.
Бархановић истиче да ништа не замјера љекарки и особљу Хитне помоћи, али је критичан према систему.
"Цијели Брач има два тима Хитне помоћи, од којих је један с доктором. Како се може догодити да мјесто које броји на хиљаде људи у туристичкој сезони има затворена врата амбуланте? Ко се игра с нашим животима?" пита се он.
Због овог случаја писао је градоначелници Супетра Ивани Марковић, директору Завода за хитну медицину Леу Луетићу, Сплитско-далматинској жупанији и предсједници саборског Одбора за здравство Ивани Кекин. У писму је позвао на хитне промјене и поручио да становници острва не смију да буду занемарени.
"Иза 'малог броја' на папиру стоје људи. Стоје мајке, очеви, дјеца, породице. Стоје животи. Моја породица моли и нада се. А ја одбијам шутјети. Не желим да се ова трагедија претвори у само још један случај о којем ће се говорити неколико дана, а затим заборавити", дио је његовог писма.
Нагласио је да није члан ниједне странке, већ само жели да се ствари покрену.
Друштво
Почиње исплата мјесечног борачког додатка
Догађај је на Фејсбуку описао и Славен Вујић.
"Негдје око поноћи сам шетао недалеко од болнице у Супетру, што иначе никад не радим, али стицајем околности баш ту вече сам био тамо. Чуо сам повике упомоћ и потрчао према Хитној помоћи гдје сам затекао два момка која су лупала по стаклима болнице дозивајући помоћ. Ту је био и мој суграђанин Динко, а на тлу је беживотно лежала његова сестра. Разумио сам да у Хитној нема никог па сам опипао пулс, којег није било. Није било друге него преузети одговорност и почети са реанимацијом. Андреино тијело је било без знакова живота, рекао бих пуних десет минута поступка.
За то вријеме сам викао да се не предаје и молио Бога за помоћ. Добио сам благи пулс који је опет нестао, али ја сам у срцу знао да ће се он вратити. Није потребно да препричавам све детаље, само ћу рећи да су мени те минуте биле као вјечност", написао је Вујић.
"Андреин брат Динко је цијело вријеме био на телефону како би стручна помоћ стигла чим прије; био је у тешком стресу, али свеједно је дао велики допринос у спашавању своје сестре. Након неког времена појавио се наш сумјештанин, техничар Хитне, те смо заједно наставили с оживљавањем до доласка тима Хитне помоћи. У том тренутку Андреа је била без знакова живота, али су је након неколико минута успјешно стабилизирали. Ја само могу рећи да сам први пут у животу у рукама држао беживотно тијело и од те ноћи нисам исти човјек. Ја сам Андреи дао све као човјек и вјерник, а остало је било у Божјим рукама и слава Богу да је у њеном тијелу наново живот. Једина моја жеља је да се Андреа врати својој дјеци и мужу. Тренутно је њено стање још увијек тешко, али свакодневно показује обећавајуће знакове опоравка. Како сам знао да ће нам се вратити, тако знам да ће доћи назад својој породици", написао је Вујић.
Занимљивости
Дневни хороскоп за 15. септембар 2026: Нови почетак за Бика, срећан дан за Близанце, а за вас?
Директор Завода за хитну медицину доктор Лео Луетић потврдио је да се догађај збио у ноћи са 5. на 6. септембар. Објаснио је да је дежурни тим Т1 хитне медицине био на повратку са друге интервенције.
"Кад је медицинска пријавно-дојавна јединица добила позив да се пацијенткиња срушила, алармирали су наведени службујући Т1 тим који је до пацијенткиње под ротацијом стигао за 8 минута и реанимирао ју. Позвао је хеликоптер и пацијенткиња је транспортована у КБЦ", рекао је Луетић.
Истакао је и да је за Супетар током сезоне формиран додатни тим који ради од 10 до 22 часа, а финансира га Завод због повећаног броја интервенција.
Андреа Бархановић је у болници, гдје јој је уз срчане проблеме дијагностикована и упала плућа, због чега је прикључена на респиратор. Њен брат захвалио је саборској посланици Даници Баричевић на брзој реакцији и понуђеној помоћи након што је сазнала за догађај, преноси Индекс.хр.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
08
30
08
27
08
17
08
15
08
14
Тренутно на програму