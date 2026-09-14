Љевица губи подршку, Јанша одолијева, Пирц Мусар више није најпопуларнија

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Владајућа Словеначка демократска странка (СДС) задржала је предност у односу на опозициони Покрет Слобода, док је предсједница Словеније Наташа Пирц Мусар изгубила титулу најпопуларније политичарке, показало је најновије истраживање института Медијана за лист "Дело".
Када би избори били одржани сутра, СДС би освојио 22,7 одсто гласова, што је пад у односу на 23,3 одсто из августа. Покрет Слобода је на другом мјесту са 18,8 одсто подршке, што је за 1,5 процентних поена мање него претходног мјесеца, преноси агенција СТА.
Коалициона листа предвођена странком Нова Словенија (НСи) заузима треће мјесто са 7,7 одсто подршке, уз благи раст од 0,1 проценат, док су Социјалдемократе (СД) на четвртом месту са 7,6 одсто, након раста подршке од 2,2 процентна поена.
Опозициона Љевица биљежи пад подршке са 5,7 на 4,8 одсто.
Четири странке - коалиционе Демократе, ванпарламентарна Ренесанса Владимира Пребилича, коалициони партнер Истина и ванпарламентарна Пиратска странка имају подршку између 2,9 и 3,4 одсто, односно нешто испод изборног цензуса. Међутим, када би се рачунали само опредијељени бирачи, чак осам странака би ушло у парламент.
Удио неопредијељених бирача порастао је на готово 14 одсто, са 12 одсто у августу, док је нешто више од седам одсто испитаника навело да не би гласало ни за једну странку.
Када је реч о раду четврте владе Јанеза Јанше током првих 100 дана мандата, нешто више од 27 одсто испитаника оцијенило је њен рад позитивно, у односу на готово 26 одсто у августу. Негативну оцену влади дало је 46 одсто испитаника, наспрам 42 одсто претходног месеца.
Удио грађана који рад владе оцјењују као просјечан смањен је са 29 на 23 одсто. На скали од један до пет, влада је добила просјечну оцену 2,67, у односу на 2,71 у августу, док је парламент оцењен са просјечних 2,53, што је пад са 2,58.
На листи популарности политичара прво место заузео је лидер Социјалдемократа Матјаж Хан, чиме је са врха потиснуо предсједницу Наташу Пирц Мусар, која је претходно 30 мјесеци без прекида била најпопуларнија политичарка, према анкети листа "Дело".
Пад рејтинга Пирц Мусар услиједио је након медијски пропраћене саобраћајне несреће у којој је учествовала њена пријатељица, држављанка Словеније и Русије, као и накнадних навода о њеној ранијој повезаности са бившим високим словеначким обавјештајним званичником у Русији.
Пирц Мусар је сличан пад забиљежила и у августу, када је у одвојеном истраживању Медијане за телевизију ПОП ТВ изгубила прво мјесто које је држала више од двије године.
Највећи раст подршке међу политичарима забележио је министар унутрашњих послова Франци Матоз, док је министар финансија Андреј Ширцељ пао за четири мјеста и сада заузима седму позицију.
Бивши премијер и лидер Покрета Слобода Роберт Голоб такође је пао за четири мјеста и налази се на 17. позицији, док је премијер Јанез Јанша пао за два мјеста и заузима 11. мјесто.
Истраживање је спроведено од 7. до 10. септембра на узорку од 717 испитаника.
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