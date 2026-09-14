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Кувар из Херцеговине осумњичен за подметање пожара на Пељешцу, "мотив" му било разочарење у љубави

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14.09.2026 20:03

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На острву Брачу синоћ је избио пожар који се због јаког вјетра брзо проширио на неприступачном терену. Ватра је планула између Ложишћа и Драчевице, а ватрогасци су се цијелу ноћ борили с пламеном и успјели да одбране све куће. Ситуација је јутрос боља и опасности за објекте нема, потврдио је главни ватрогасни командант Славко Туцакаовић за „Индекс“.
Фото: Facebook/vatrogasci-193

Жупанијски суд у Дубровнику одредио је истражни затвор Т.Ј. (21) из Чапљине због основане сумње да је починио кривично д‌јело довођења у опасност живота и имовине опште опасном радњом или средством.

Ријеч је о кувару који је као сезонски радник током љета радио на Пељешцу, гд‌је има и уредно пријављено боравиште, а против којега је Полицијска станица Стон поднијела кривичну пријаву Општинском државном тужилаштву у Дубровнику.

Овоме је претходило да им се обратио пољски турист који је уз државни пут Д-414 уочио херцеговачког кувара како на локацији између мјеста Бријеста и Лука Дубрава на полуотоку Пељешцу плинским упаљачем пали ниско раслиње и суву траву.

Прије него што су га пељешки ватрогасци брзом интервенцијом успјели локализовати, пожар је захватио површину од 2.500 квадратних метара.

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Детаљним прегледом снимака надзорних камера, полиција је открила о којем је возилу ријеч, а потом и ко га је у том тренутку возио на спорној локацији.

Одређен му је притвор од мјесец дана те је закључено да је осумњичени приликом паљења суве траве исказао висок степен криминалне воље што упућује на то да би боравком на слободи могао поновити исто или чак починити и теже кривично д‌јело.

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Вјероватно неће бити дуго иза решетака јер је током саслушања у цијелости признао почињење кривичног д‌јела за које се терети.

Дубровачки дневник наводи да је повод подметања пожара разочарење у љубави.

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Тагови :

пожар

Pelješac

Хрватска

Чапљина

Kuvar

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