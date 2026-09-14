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Кремљ поздравио позив Трампа Кијеву

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14.09.2026 21:02

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Кремљ поздравио позив Трампа Кијеву
Фото: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

Кремљ је поздравио позив америчког предсједника Доналда Трампа Украјини да обустави нападе на руска постројења за производњу горива.

"Сваки позив Кијеву да обустави нападе на цивилну економску инфраструктуру може бити само добродошао", истакао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Песков је додао да било која земља може да искористи свој утицај на Кијев да га подстакне да покаже већу флексибилност, што би био значајан допринос процесу рјешавања кризе.

Трамп је вечерас раније објавио на мрежи "Трут сошл" да је Украјина пристала да не напада руске енергетске циљеве и да је "Русија пристала да учини исто".

Трамп је јуче позвао украјинског предсједника Владимира Зеленског да престане да напада руске рафинерије, рекавши да такви напади узрокују несташицу дизела.

Раније је руска Влада увела привремену забрану извоза бензина, дизела, бродског горива и гасног уља како би стабилизовала домаће тржиште горива, преноси Срна

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Тагови :

Америка

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Кремљ

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Доналд Трамп

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