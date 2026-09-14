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Хаос у предграђу Мајамија: Срушио се кран, више повријеђених

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14.09.2026 21:50

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Срушио се велики кран у предграђу Мајамија, неколико повријеђених
Фото: Таnjug/AP Photo/Marta Lavandier

Најмање четири особе су повријеђене у предграђу Мајамија након што се грађевински кран срушио на возило у покрету.

Како јавља Си-Би-Ес, повријеђени су хоспитализовани.

На фотографијама које је објавила ова медијска кућа види се кран гусјеничар преврнут на страну.

Мајами пао кран
Мајами пао кран
Tanjug/AP Photo/Marta Lavandier

Кран је уништио два возила – једно паркирано на супротној страни пута и друго које се у том тренутку налазило на коловозу, преноси Срна.

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Тагови :

Мајами

Срушио се кран

повријеђени

инцидент

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