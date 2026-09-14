Хаос у предграђу Мајамија: Срушио се кран, више повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Најмање четири особе су повријеђене у предграђу Мајамија након што се грађевински кран срушио на возило у покрету.
Како јавља Си-Би-Ес, повријеђени су хоспитализовани.
На фотографијама које је објавила ова медијска кућа види се кран гусјеничар преврнут на страну.
Кран је уништио два возила – једно паркирано на супротној страни пута и друго које се у том тренутку налазило на коловозу, преноси Срна.
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