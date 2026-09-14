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Ајкула унаказила сурфера: Хитно пребачен у болницу, затворена плажа у Аустралији

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14.09.2026 21:38

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Ајкуле или морски пси (Selachimorpha) су кичмењаци из групе рушљориба (риба са хрскавичавим скелетом, Chondrichthyes).
Фото: pexels/GEORGE DESIPRIS

Ајкула је данас напала сурфера који има око 50 година на плажи Гленфилд у Западној Аустралији, пише "АБЦ". Он је хитно пребачен у болницу након напада ајкуле.

У тешком је, али стабилном стању. Ајкула га је напала током сурфовања и задобио је тешке повреде, тачан степен повреда тренутно није познат.

Његову даску су узели надлежни органи како би истрагом утврдили врсту ајкуле. Након напада је плажа одмах затворена.

Ове године су се већ догодила два напада ајкула у Западној Аустралији која су имала смртни епилог. Овог пута је мушкарац срећом преживио, али је у болници у тешком стању.

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Тагови :

Ајкула

Сурфери

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