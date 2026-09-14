Ајкула унаказила сурфера: Хитно пребачен у болницу, затворена плажа у Аустралији

Коментари:0
Ајкула је данас напала сурфера који има око 50 година на плажи Гленфилд у Западној Аустралији, пише "АБЦ". Он је хитно пребачен у болницу након напада ајкуле.
У тешком је, али стабилном стању. Ајкула га је напала током сурфовања и задобио је тешке повреде, тачан степен повреда тренутно није познат.
Његову даску су узели надлежни органи како би истрагом утврдили врсту ајкуле. Након напада је плажа одмах затворена.
Ове године су се већ догодила два напада ајкула у Западној Аустралији која су имала смртни епилог. Овог пута је мушкарац срећом преживио, али је у болници у тешком стању.
Man rushed to hospital after shark attack north of Geraldton in Western Australia https://t.co/PqcSPvKVnW via @ABCaustralia— paul czaplicki (@PCz911) September 14, 2026
Најновије
Најчитаније
22
57
22
56
22
52
22
51
22
47
Тренутно на програму