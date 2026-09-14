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Трамп: Друге земље ће надокнадити трошкове Америци

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14.09.2026 19:32

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Предсједник Америке Доналд Трамп говори у Овалној соби Бијеле куће, у понедјељак, 31. августа 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће земље које нису помогле САД у ситуацији око Ормуског мореуза то надокнадити.

"Нафта тече кроз Ормуски мореуз. Земље свијета, које нам нису биле од помоћи, требало би и хоће да надокнаде САД када се све ово заврши", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".

САД и Израел су 28. фебруара почели да гађају циљеве у Ирану, што је изазвало узвратне ударе иранске стране.

Ескалација сукоба довела је до застоја пловидбе кроз Ормуски мореуз, који је кључни пут снабдијевања глобалног тржишта нафте, нафтних деривата и течног природног гаса.

Као резултат тога, цијене горива су порасле у већини земаља широм свијета, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Ормуски мореуз

Америка

Иран

Сукоб

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