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Калабухов: Наставићу да радим на јачању веза два народа

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14.09.2026 19:46

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Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов изјавио је вечерас да је почаствован што је добио Повељу Универзитета у Источном Сарајеву, те да ће наставити да ради на унапређењу сарадње и јачању веза српског и руског народа.

Калабухов је изразио задовољство што има добру сарадњу са руководством Универзитета у Источном Сарајеву који има добре везе и са партнерима из Руске Федерације.

"Почаствован сам што сам постао један од лауреата Универзитета. Ми ћемо радити у Амбасади са колективом Универзитета у Источном Сарајеву да наша сарадња и наше везе буду још дубље на задовољство младих и народа у Републици Српској и Руској Федерацији", рекао је Калбухов новинарима у Источном Сарајеву.

Горан Максимовић, братић академика Војислава Максимовића, првог ректора Универзитета у Источном Сарајеву, истакао је да је данашње откривање бисте његовом стрицу важан тренутак за ову породицу и захвалио свима који су подржали ту идеју и њену реализацију.

Он сматра да је осим бројних мисија које је његов стриц урадио за Републику Српску и српски народ, Универзитет у тадашњем Српском, а данашњем Источном Сарајеву једна од круна његове и националне и научне мисије.

"Када видимо зграду Ректората Универзитета у Источном Сарајеву, зграде факултета које су распоређене по различитим градовима, мислим да је та мисија у великој мјери остварена. Данас смо у позицији да све оне идеје које су можда 1992. године изгледале далеко и неоствариве, остваримо и да их приближимо на добробит српскога народа, прије свега, младих, да се образују и да заједно са Универзитетом расту и напредују", закључио је Максимовић.

Поводом обиљежавања Дана Универзитета у Источном Сарајеву и 34 године постојања и успјешног рада ове високошколске установе у Административном центру Владе Републике Српске у Источном Сарајеву уприличена је свечана академија на којој су додијељена признања појединцима који су у протеклом периоду дали немјерљив допринос развоју и афирмацији угледа Универзитета, као и најбољим студентима и истраживачима

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Тагови :

Игор Калабухов

Источно Сарајево

Русија

Република Српска

Сарадња

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