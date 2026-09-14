Потписан Посебан колективни уговор за запослене у органима управе

Аутор:Магдалена Глигић
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Три дана годишњег одмора по дјетету, 80 одсто плате током боловања умјесто досадашњих 70 и 100 одсто плате за оне који желе постати родитељи путем вантјелесне оплодње.
То су само неке од новина које доноси нови Колективни уговор за запослене у органима јавне управе.
„Ово је јединствен случај да смо ми као синдикати у једној години потписали три колективна уговора чиме смо обухватили више од 38.000 запослених у Републици Српској. Оно што је најважније је што смо накнаду за боловање са 70 одсто подигли на 80 одсто и да радници итекако имају разлога за задовољство", рекао је Божо Марић, предсједник Синдиката управе Републике Српске.
Једно од унапријеђених права односи се и на трошкове за накнаду путних трошкова.
" Ми смо овај пут имали захтјев од радника који имају мању километражу од 3 до 4 КМ па смо успјели да спустимо на 3 КМ",рекао је Бранко Зеленовић, предсједник Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби.
Посебна пажња посвећена је и правима родитеља. За родитеље који имају дјецу са сметњама у развоју годишњи одмор увећан за пет дана, и то за свако дијете уколико у породици има више од једног болесног дјетета, док је за свако дјете до 7 година старости 3 дана годишњег одмора.
"Оно што је свакако новина и што свакако треба да истакнемо то је да Запослени који се боре за потомство, боре се са неплодношћу боловање им је сада плаћено 100 одсто. Први пут у колективном уговору препознати су и самохрани родитељи као засебна категорија њима се увећава годишњи одмор за пет радних дана за дјецу до старости 15 година живота", каже Сенка Јујић, министар управе и локалне самоуправе Републике Српске.
Данашњим потписивањем новог Колективног уговора показана је спремност да се кроз наставак социјалног дијалога ради на даљем унапређењу материјалног и радно- правног положаја запослених у органима управе.
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