Остојић за АТВ: Српском народу је јединство неопходно за опстанак

Аутор:АТВ редакција
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Централна свечаност поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, датума који заједно обиљежавају Србија и Република Српска, биће одржана вечерас у Спортској дворани „Борик“ у Бањалуци, са почетком у 20 часова, у организацији влада Републике Српске и Србије.
Овај посебан дан се у Србији и Републици Српској, обиљежава у знак сјећања на 15. септембар 1918. године, када је српска војска са савезницима пробила Солунски фронт у Првом свјетском рату.
„Три вриједности, које обиљежавамо данас су српско јединство, слобода и национална застава. Користим прилику да свим Србима, ма гдје они живјели и на којим меридијанима, ма у којој земљи свијета, да ли у матици Србији, нашој Републици Српској, да ли у Македонији, Црној Гори или било гдје друго, честитам један велики празник, пожелим и сву срећу и да наредних година овај празник обиљежавамо у слободи и миру“, поручио је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, Радан Остојић за АТВ.
Како наводи Остојић, поменуте три вриједности, које се данас обиљежавају, а које се међусобно преплићу и које су у сваком случају, како он наводи, условљене, када се говори о српском јединству те је циљ обиљежавања представљање јединства Срба, који има исте коријене, вриједности, традицију и културу, језик и културу као и обичаје и значајне датуме без обзира гдје они живјели.
„Значајан број нас живи у матици Србији, значајан и највећи у Републици Српској, али исто тако живимо у Републици Хрватској, у Републици Словенији, и у Македонији и огроман број Срба данас живи у Црној Гори. Расути смо по свим земљама свијета и оним прекоокеанским, Аустралији, Америци те Западној Европи, Италији, Њемачкој. Ма гдје они били, данашњи дан се обиљежава“, поручује Остојић.
Јединство је неопходно српском народу, не само у смислу традиције и културе, како поручује Остојић већ је неопходно како би се препородила кризна времена, тешки тренуци и страдања, а каквих је било у прошлости српског народа те су кроз јединство и опстали.
„Читав историјски период откако постојимо и живимо, а постојимо и живимо велики број вијекова уназад, овдје у срцу, на Балкану и нон стоп се боримо за своје идеале, да сачувамо нацију, а без јединства, које данас обиљежавамо, сигурно да то никада нисмо могли. А слобода, као највећа вриједност за српски народ, прокламована још на Косову пољу, Косовским завјетом, гдје је војска Цара Лазара, света војска, светог Цара Лазар у том моменту између овоземаљског живота у ропству и васкрсења живота на небу у слободи изабрали да ако треба да васкрсну или сви изгину, али нису, одбили су да живе у ропству и за њих је царство небеско у слободи био идеал и тај идеал слободе прокламован тад и тако прати нас кроз читаве вијекове“, рекао је Остојић.
Српски народ, како наводи Остојић дуги низ година иде путем голготе како би опстао кроз одбрамбене и ослободилачке ратове и сачувао живот и слободу.
„Национална застава, која све обједињује, и посебно са аспекта нас, који смо били војници, кроз читаву историју, многи који су били на бојном пољу погинули су баш ради заставе. Видите и сами да кроз времена када смо живјели до ових сада, веома су турбулентна као српском народу, коме се оспорава све оно што је другима дозвољено. И данас, поводом овог празника, разне су конотације из свијета, како до наших дојучерашњих комшија да је ово уперено против некога. Ово данашње обиљежавање није уперено ни против кога, ми на то имамо право и са аспекта међународних правних аката, конвенција и Дејтонског споразума“, рекао је Остојић.
Данашњи дан је обиљежавање вриједности и свега онога за шта су многи дали животе, како наводи Остојић.
„Онај који се не сјећа својих жртва и оних који су највише дали за слободу, за мир, Републику Српску, Србију, нема никакве шансе да остане и ризикује да нестане са историјске сцене. Срце нас као нације је Косовски бој и слобода која је таква прокламована. Ми смо се као народ опредијелили као божији народ, да идемо путем Христа, голготе и страдања и вјечите борбе и то је једини пут којим се може доћи до Господа Бога и слободе и опстајемо на том путу јер нас Бог чува и немамо други пут. Надам се да ће све наредне генерације ићи истим путем и имати слободу као највећу вриједност и чувати националну заставу, која то обједињује“, поручује Остојић.
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