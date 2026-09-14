Шеранић: Пензионери имају пуну подршку Владе

Аутор:АТВ редакција
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Потпредсједник Владе Републике Српске Ален Шеранић, који је у Теслићу отворио завршни турнир 25. Шаховског првенства пензионера Републике Српске, изјавио је да пензионери имају пуну подршку Владе.
Шеранић је рекао да се брига о пензионерима огледа у редовном и ванредном усклађивању износа пензија, једнократним новчаним исплатама, као и бањском лијечењу.
Он је истакао да Влада Српске, која је и генерални покровитељ тродневног шаховског турнира, има одличну сарадњу са Удружењем пензионера Републике Српске.
Предсједник Удружења пензионера Републике Српске Ратко Трифуновић рекао је да на турниру, који ће трајати до сриједе, 16. септембра, учествује 121 такмичар.
Он је захвалио Влади Републике Српске на покровитељству.
Говорећи о положају пензионера, истакао је да износ пензија прати инфлаторна и друга кретања, те подсјетио на јануарско редовно усклађивање од 6,45 одсто и недавно ванредно од 3,55 одсто, као и на једнократну новчану помоћ.
Директор Фонда за пензијско-инвалидско осигурање Републике Српске Младен Милић поручио је да Влада своје обавезе према пензионерима исплаћује на основу реалних параметара и са довољно средстава.
Он је навео да су у посљедњих 12 година пензије усклађене 25 пута, од чега је 10 пута редовно годишње, те 15 пута ванредно.
"Од јануара нас очекује ново редовно годишње усклађивање пензија и за мјесец или два знаћемо прелиминарно колико би то процената оквирно било", најавио је Милић.
Такмичење се одржава у хотелу "Кардијал".
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