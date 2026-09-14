Бошњачким активистима смета и помен српске жртве: Жале се Италији, траже да се Рим огради

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Кампања "Упознајте српско страдање" организована у Риму од стране Меморијалног центра Републике Српске засметала је бошњачким активистима који су писали властима у италијанској престоници са захтјевом да се ограде од кампање.
Ајла Кудузовић, активиста из Приједора, послала је поруку градоначелнику Риму, Скупштини града и другим надлежним институцијама да се ограде од кампање у којој се приказују српске жртве и српска стратишта и да "потврде своју приврженост чињеницама утврђеним пред међународним судовима, укључујући признање геноцида у Сребреници".
У срамном писму, Кудузовић се жали што се италијанском престоницом спроводи кампања која за циљ има информисање свјетске јавности о српским жртвама, јер оне очигледно за Кудузовић нису вриједне помена.
"РС није држава, него један од два ентитета који чине државу Босну и Херцеговину. Наведено министарство зато није министарство спољних послова суверене државе, већ институција Владе једног ентитета Босне и Херцеговине. Јавна средства се, дакле, користе за куповину међународне видљивости и стварање привида да је званична и селективна политика сјећања једног ентитета добила европско признање. Вријеме покретања ове кампање чини је посебно проблематичном. Кампања је започела 7. септембра, истог дана када је Ратко Младић сахрањен у Београду. Бивши командант Војске Републике Српске, правоснажно осуђен на доживотни затвор због геноцида, злочина против човјечности и ратних злочина, сахрањен је уз војне почасти и у присуству највиших политичких представника Републике Српске", пише Кудузовић италијанским властима.
Република Српска
Прича о српским жртвама стигла до великог броја грађана Рима
Она посебно проблематизује присуство званичника Републике Српске на сахрани некадашњег венерала Војске Републике Српске.
"Међу присутнима су били предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, више министара ентитетске владе, као и Жељка Цвијановић, чланица Предсједништва Босне и Херцеговине из реда српског народа, изабрана с територије Републике Српске. Исте власти које захтијевају међународно признање српских жртава истовремено учествују у глорификацији човјека правоснажно осуђеног за руковођење масовним злочинима над другим становништвом Босне и Херцеговине".
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Негдје на крају она поручује да нису проблем српске жртве и да све заслужују достојанство и истину, али јој се проблем "селективна употреба њихове патње од стране институција које истовремено одају почаст одговорнима за патњу нанесену другима".
Међународна дигитална кампања у Риму о српском страдању у протеклих дана привукла је пажњу грађана, а први пут у историји српско страдање је на насловницама италијанских и европских медија, од традиционалних националних дневних листова до великих дигиталних платформи, саопштио је Меморијални центар Републике Српске.
На страници Центра наведено је да италијански и европски медији готово једногласно оцјењују да кампања "Упознајте српско страдање" отвара пред европском јавношћу тему која је предуго била гурнута у страну - страдање српског народа као недовољно познато и занемарено поглавље историје Европе 20. вијека, уз јасну поруку да без српских жртава нема цјеловитог европског памћења.
"Рим је ових дана у знаку поруке о српском страдању. Међународна дигитална кампања `Упознајте српско страдање`, коју Меморијални центар Републике Српске представља од 7. до 13. септембра, привукла је пажњу грађана", наводе из Центра.
О кампањи извијестили су италијански и европски медији "Ил ђорнале", "Ил темпо", "Либерто квотидиано", "Афариталиани", "КОСМО" и други.
Медијски одјек кампање није остао само у Италији. Текст о кампањи `Упознајте српско страдање` објавио је "Њуз Јуроп", а пренио га је и "ЕУ репортер", европска медијска платформа са сједиштем у Бриселу. У текстовима се наглашава да кампања настоји да српско историјско искуство представи кроз документе, архивску грађу и лична свједочанства, изван политичких тумачења и стереотипа.
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