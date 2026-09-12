Рим у знаку српског страдања: Кампања 'Упознајте српско страдање' на пет локација

Аутор:АТВ редакција
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Српско страдање дио је слике Рима. Од 7. до 13. септембра, у оквиру Међународне дигиталне кампање „Упознајте српско страдање“, садржаји Меморијалног центра Републике Српске приказују се на више локација у италијанској пријестоници.
Кампања је постављена на Пјаци дела Република и Виа Национале, код Кастел Сант’Анђела и на Лунготевере Прато, у подручју Кавура, на Лунготевере Тестачо, у дијелу града који обухвата Трастевере, Маркони, Монте Верде и Ђаниколо, као и на Виа Грегорио ВИИ, у близини Ватикана.
Током седам дана, прича о српским жртвама стиже до великог броја грађана Рима, али и туриста из различитих дијелова свијета који свакодневно пролазе овим локацијама.
Директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић каже да је излазак изван граница српског простора један од кључних циљева кампање.
"У тренутку када се на српски народ врше политички притисци, посебно је важно да се наш глас чује и изван граница наших простора. Једноставно, не смијемо да дозволимо да било ко у свијету одређује које ће жртве бити поменуте, а које прећутане, и да политичке одлуке и политички притисци постану замјена за чињенице“, рекао је Бојић.
Он наглашава да је циљ да се глас српских жртава чује на најважнијим мјестима у свијету.
"Ако се говори о жртвама, онда се морају поменути све жртве. Ако се тражи суочавање, сви се морају суочити и запитати се зашто нико није одговарао за бројне и масовне злочине над Србима“, поручио је Бојић.
Избор Рима није случајан. Италија је једна од водећих европских држава, али и земља која је деценијама непосредно укључена у политичка и безбједносна дешавања на Балкану.
Посебан значај има њено учешће у међународној мисији КФОР на Косову и Метохији, гдје је италијански контингент међу најзначајнијим у саставу мисије која је на простору покрајине присутна од 1999. године.
Италија је зато важна адреса за причу о српском страдању. Земља која је годинама непосредно присутна на простору Балкана истовремено је и земља чија јавност, како оцјењује италијански истраживач, о ратовима деведесетих и даље зна премало.
Да је тема ратова у бившој Југославији у Италији и данас недовољно позната, сматра Лорензо Бернасцони, истраживач у Фондацији Макијавели.
"Рат у бившој Југославији био је једна од најтрагичнијих и најкрвавијих страница у новијој европској историји. Страница о којој у Италији и даље често знамо премало“, каже Бернаскони.
Он подсјећа да је Балкан географски веома близу Италији, али да је познавање онога што се догодило деведесетих у италијанској јавности далеко од тог географског сусједства. Управо због тога, каже, рад Меморијалног центра има посебан значај.
"Активност и допринос Меморијалног центра Републике Српске, из мог угла гледано, представљају важан допринос, јер дају глас жртвама које у првим годинама након сукоба нису нашле много простора у медијима, заправо готово никакав“, навео је Бернаскони.
Посебно издваја српске цивилне жртве, о којима се, према његовој оцјени, након рата говорило мало.
"Сукоб је захватио цивилно становништво различитих етничких припадности, различитих култура и различитих вјера, али се о српским цивилним жртвама мало говорило“, каже он.
Управо на свједочанствима људи Меморијални центар заснива значајан дио свог рада. До сада је прикупљено више од 1.500 аудио-визуелних свједочанстава, а ријеч је о грађи која говори о страдању цивила, прогонима, губитку чланова породица, животима који су промијењени ратом.
Међународна дигитална кампања „Упознајте српско страдање“ у Риму траје до 13. септембра, а након Њујорка и Беча, италијанска престоница постала је нова важна тачка у настојању Меморијалног центра да причу о српском страдању изнесе пред европску и свјетску јавност.
Кампања „Упознајте српско страдање“ реализује се уз подршку Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске.
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