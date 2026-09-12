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Трамп подигао огромну буру: Ирска ће бити уједињена

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12.09.2026 13:14

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Трамп подигао огромну буру: Ирска ће бити уједињена
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да би волио да види уједињену Ирску и да ће се то једног дана догодити.

"Па, не желим да изазивам никакве проблеме, али рећи ћу вам, волио бих да видим да је уједињена", рекао је Трамп новинарима након састанка са ирским премијером Мајклом Мартином у Даблину.

"Како ја на то гледам, то ће се на крају догодити. Мислим да би то била фантастична ствар. Сада ће Уједињено Краљевство имати нешто да каже о томе, али мислим да би то била сјајна ствар", додао је Трамп.

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Трамп је ову изјаву дао након што је у суботу у Даблину разговарао са ирском предсједницом Кетрин Коноли. Његова изјава услиједила је током викенд посјете Ирској, која је у великој мјери повезана са великим голф турниром који се одржава на терену у његовом власништву на атлантској обали земље.

Трамп се састао и са ирским премијером Мајклом Мартином.

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Он ће се обратити америчким и ирским пословним лидерима у званичној резиденцији америчког амбасадора у Даблину, прије него што отпутује у свој голф клуб на обали мора у Динбегу, на другом крају земље, гдје ће пратити Ајриш опен.

Коноли је љевичарска политичарка која је била међу демонстрантима када је Трамп посјетио Ирску 2019. године, током свог првог мандата. Данас је изабрана, углавном церемонијална шефица државе Ирске. Подржава "палестинску ствар", а раније је критиковала политику САД на Блиском истоку и Трампа називала "силеџијом".

Ирска предсједница дочекала је Трампа на крају црвеног тепиха испред своје званичне резиденције. Руковали су се и кратко разговарали прије него што су ушли унутра.

Неколико минута касније Трамп је изашао сам, салутирао док је оркестар ирских одбрамбених снага изводио америчку химну и обишао почасну гарду ирске војске.

Коноли се потом придружила Трампу напољу како би представила америчку и ирску делегацију, након чега су се лидери вратили унутра на разговоре иза затворених врата. Трампова посјета најновији је примјер спајања његових званичних дужности и личних интересовања.

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Полиција је поставила кордон око Феникс парка, површине око 700 хектара, гдје се Трамп састао са Коноли у њеној резиденцији Арас ан Уактараин.

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Тагови :

Доналд Трамп

Ирска

Уједињено краљевство

Велика Британија

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