Мушкарац из БиХ наоружан ножем упао у цркву узвикујући "Алаху екбер"

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац (35) из Босне и Херцеговине ухапшен је у цркви у Форбаху (Мозел), гдје је ушао узвикујући "Алаху екбар", наоружан ножем.
Данас, 11. септембра, осуђен је на шест мјесеци затвора условно.
Иако је поступак против њега првобитно покренут због сумње на тероризам, овај држављанин БиХ је експресно осуђен само за недозвољено ношење оружја и незакониту употребу наркотика - код њега је пронађена мања количина канабиса.
Суд у Саргеминеу забранио му је да се три године појављује у околини цркве Саинт-Рéми у Форбаху, а добио је и забрану ношења оружја наредних пет година.
Како преносе француски медији, он је ухапшен у уторак, унутар цркве, гдје је ушао вичући „Алаху екбар“ („Бог је највећи“ на арапском). Тражио је свештеника, који у том тренутку није био присутан.
„Имамо легитимне сумње у његове намјере“, изјавила је тужитељка Кетрин Брајтлинг, истичући „невјероватну промјену“ у његовим објашњењима о ножу и разлозима боравка у цркви. Захтијевала је девет мјесеци затвора, од чега четири условно, напомињући да код њега „нису пронађени јасни знаци радикализације“.
Иначе, занимљиво је да су узбуну подигле средњошколке које су га видјеле како се креће по цркви, отвара ормаре и додирује књиге, навео је предсједник суда Жан-Ив Зордан.
Оптужени је тврдио да је ушао да се „исповиједи“ и да је „нашао нож испред цркве“, па га је несвјесно ставио у џеп.
Претрес куће његове мајке, код које живи у близини, није дао никакве резултате. Свештеник је изјавио да никада раније није видио тог човјека, да у цркви није било штете и да није поднио пријаву, јер није био угрожен.
Адвокатица оптуженог, Силви Аллес, истакла је да њен клијент, отац двоје дјеце, „пати од депресије након раздвајања од партнерке“ и да му је „прије свега потребна помоћ и лијечење“, преноси портал "Независне".
Градоначелник Форбаха оштро је осудио овај догађај на друштвеним мрежама, поручивши да је „напад на цркву или свештеника уједно и напад на саму Републику“. Он је похвалио присебност младих дјевојчица и брзу реакцију полицијских снага које су спријечиле потенцијално теже посљедице.
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