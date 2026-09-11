Ухапшен Вук Вуковић

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Вук Вуковић, оснивач Ораклум Капитал ЛЛЦ и главни извршни директор и инвестициони директор ОРКА БАСОН фонда, ухапшен је у Сједињеним Америчким Државама због сумње на превару са хартијама од вриједности и електронску превару, саопштила је у петак хрватска агенција за надзор финансијских услуга (Ханфа).
Према америчким властима, Вуковић је инвеститорима достављао неистините мјесечне извјештаје у којима је приказивано да су приноси ОРКА БАСОН фонда већи од стварно остварених.
Друштво
Какав петак за двојицу Лото играча: Пао Џокер, додијељен и нови ауто
Такође је оптужен да је најмање једном потенцијалном инвеститору доставио фалсификоване брокерске извјештаје, у којима је такође приказано да су нето вриједност имовине фонда и остварени приноси већи од стварних. Министарство правде САД наводи да је Ораклум Капитал ЛЛЦ компанија са сједиштем у Њујорку која управља ОРКА БАСОН фондом.
Према наводима у кривичној пријави, Вуковић је најмање од 2024. године на овај начин привлачио новац инвеститора и подстицао их да га држе инвестираним у фонд, преноси "Вечерњи".
Вуковић је оптужен по двије тачке оптужнице за превару са хартијама од вриједности и електронску превару. Свака од њих носи максималну казну од 20 година затвора.
Министарство правде САД наглашава да су то максималне казне прописане законом и да би сваку казну одредио суд.
Према саопштењу америчких власти, Вуковић је изведен пред судију Џенифер Е. Вилис. Министарство правде САД такође експлицитно наводи да су оптужбе само наводи и да се Вуковић сматра невиним док се не докаже његова кривица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму