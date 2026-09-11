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Ухапшен Вук Вуковић

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11.09.2026 20:24

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Вук Вуковић, оснивач Ораклум Капитал ЛЛЦ и главни извршни директор и инвестициони директор ОРКА БАСОН фонда, ухапшен је у Сједињеним Америчким Државама због сумње на превару са хартијама од вриједности и електронску превару, саопштила је у петак хрватска агенција за надзор финансијских услуга (Ханфа).

Према америчким властима, Вуковић је инвеститорима достављао неистините мјесечне извјештаје у којима је приказивано да су приноси ОРКА БАСОН фонда већи од стварно остварених.

Лото / Лутрија

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Такође је оптужен да је најмање једном потенцијалном инвеститору доставио фалсификоване брокерске извјештаје, у којима је такође приказано да су нето вриједност имовине фонда и остварени приноси већи од стварних. Министарство правде САД наводи да је Ораклум Капитал ЛЛЦ компанија са сједиштем у Њујорку која управља ОРКА БАСОН фондом.

Према наводима у кривичној пријави, Вуковић је најмање од 2024. године на овај начин привлачио новац инвеститора и подстицао их да га држе инвестираним у фонд, преноси "Вечерњи".

Вуковић је оптужен по двије тачке оптужнице за превару са хартијама од вриједности и електронску превару. Свака од њих носи максималну казну од 20 година затвора.

Министарство правде САД наглашава да су то максималне казне прописане законом и да би сваку казну одредио суд.

Према саопштењу америчких власти, Вуковић је изведен пред судију Џенифер Е. Вилис. Министарство правде САД такође експлицитно наводи да су оптужбе само наводи и да се Вуковић сматра невиним док се не докаже његова кривица.

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Тагови :

Вук Вуковић

хапшење

превара

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