Познати генерал пронађен мртав

Аутор:АТВ редакција
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Генерал-потпуковник Дорин Јонита, бивши командант Команде здружених снага војске Румуније, пронађен је мртав у својој кући у мјесту Паулешти, у округу Прахова.
Мушкарац стар 61 годину пронађен је са прострелном раном на глави, а поред његовог тијела пронађен је пиштољ који је легално посједовао, преноси румунска "Либертатеа".
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Његова супруга обавијестила је надлежне након што је, како се наводи, током ноћи напустио кућу и престао да се јавља на телефон. Екипе Хитне помоћи и полиције стигле су на лице мјеста и могле су само да констатују смрт.
"Током ноћи, око 1.24 часа, полиција је обавијештена од стране жене старе око 60 година, која је пријавила да је њен супруг, за којег је познато да легално посједује оружје, напустио кућу са пиштољем код себе. Полиција је одмах предузела мјере како би га пронашла и лоцирала, као и како би спријечила било какву опасност по њега или друге особе", саопштили су представници Полицијске управе округа Илфов.
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Генерал Дорин Јонита имао је двије куће, једну у Илфову и другу у мјесту Паулешти, у округу Прахова. Према изворима портала "Либертатеа", његово тијело пронашао је зет, односно супруг његове сестре, а за сада нема сумње да је у питању убиство.
Генерал Јонита је био евидентиран у Националном регистру оружја као власник пиштоља "глок". Истражитељи сада треба да утврде околности и тачно вријеме његове смрти.
"Током јутра, Полицијска управа округа Илфов обавијештена је да је мушкарац стар 61 годину пронађен мртав од стране рођака, у објекту који се налази на подручју једне општине у округу Прахова. Полицијски службеници, под надзором надлежног тужилаштва, спроводе истрагу како би се прецизно утврдиле све околности под којима је дошло до овог догађаја", наводи се у саопштењу Полицијске управе Илфов.
Дорин Јонита био је један од познатијих официра румунске војске. Учествовао је у међународним мисијама и обављао функције у важним структурама румунских оружаних снага.
Истрага је у току, а надлежни треба да утврде све околности смрти генерала Иониțе, укључујући и то да ли је ријеч о намјерном или случајном чину, преноси "Б92".
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