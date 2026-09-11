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Ријека Рајна поново биљежи низак водостај

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11.09.2026 14:40

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Брод плови ријеком Рајном у Келну, у Њемачкој, у недјељу, 19. јула 2026. године, током периода изузетно ниског водостаја.
Фото: Tanjug/Boris Roessler/dpa via AP

Ријека Рајна, један од најважнијих пловних путева у Европи, поново биљежи низак водостај, јавља "Дојче веле".

Недостатак падавина посљедњих дана довео је до додатног пада водостаја, који се претходно благо опоравио након дугог сушног периода у августу.

Агенција за унутрашњу пловидбу саопштила је данас да ће бродови морати да наставе са радом уз смањен терет.

Низак водостај Рајне озбиљно је погодио њемачке компаније за транспорт и доставу пошиљки.

У појединим случајевима, терет је распоређиван на више пловила, што је повећало оперативне трошкове, а како би превазишле тај изазов, компаније су дио пошиљки превозиле друмским и жељезничким путем.

Из Агенције наводе да је водостај на код мјеста Кауб, недалеко од Кобленца, данас износио око 21 центиметар, што је пад у односу на 34 центиметра у понедјељак, 7. септембра, и 50 центиметара прошле седмице. У августу је код Кауба забиљежен рекордно низак ниво од 10 центиметара.

Стварна дубина ријеке је за око један метар већа од вриједности коју показује мјерач пловног нивоа воде.

У наредној седмици не очекује се значајније повећање водостаја, преноси Срна.

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Тагови :

ријека Рајна

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низак водостај

ријека

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