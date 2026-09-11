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Претукао апотекара због пазара, па опљачкао продавницу

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11.09.2026 15:28

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Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Нишка полиција ухапсила је С. И. (37) због сумње да је физички напао радника апотеке у покушају да му отме пазар, као и да је из једне продавнице украо око 15.000 динара. Осумњиченом је одређено задржавање.

Он се сумњичи да је синоћ задао више удараца раднику једне апотеке и покушао да му одузме новац од пазара, као и да је из једног трговинског објекта украо око 15.000 динара, саопштила је Полицијска управа Ниш.

По налогу Основног јавног тужилаштва у Нишу, осумњиченом С. И. одређено је задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву, преноси Курир.

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Тагови :

претучен младић

хапшење

Ниш

Црна хроника

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