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Ђаци се враћају у клупе: Познато када почиње настава у Српској

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11.09.2026 15:58

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Ходник Основне школе у Бањалуци.
Фото: АТВ

Након обуставе наставе због екстремних врућина, пожара и невремена, ученици у Републици Српској враћају се у школске клупе у понедјељак, 14. септембра, потврђено је из Министарства просвјете и културе Републике Српске.

Министарство је раније дало сагласност за обуставу наставе у периоду од 4. до 11. септембра.

Разлог за такву одлуку биле су првенствено екстремно високе температуре и топлотни талас, који су пратили пожари на подручју Републике Српске, као и неповољне временске прилике.

Након вишедневне паузе, ученици ће се тако 14. септембра поново вратити редовној настави, пише Микро мрежа.

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Тагови :

Школа

Школска година

Република Српска

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