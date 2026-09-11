Ђаци се враћају у клупе: Познато када почиње настава у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Након обуставе наставе због екстремних врућина, пожара и невремена, ученици у Републици Српској враћају се у школске клупе у понедјељак, 14. септембра, потврђено је из Министарства просвјете и културе Републике Српске.
Министарство је раније дало сагласност за обуставу наставе у периоду од 4. до 11. септембра.
Разлог за такву одлуку биле су првенствено екстремно високе температуре и топлотни талас, који су пратили пожари на подручју Републике Српске, као и неповољне временске прилике.
Након вишедневне паузе, ученици ће се тако 14. септембра поново вратити редовној настави, пише Микро мрежа.
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