Отац натјерао сина (10) да пуца у човјека: Заштитник грађана покренуо поступак

Аутор:АТВ редакција
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Заштитник грађана Зоран Пашалић покренуо је поступак контроле Центра за социјални рад у Обреновцу након што је Славко О. натјерао свог десетогодишњег сина да из пиштоља рани његовог пословног партнера.
У саопштењу објављеном на сајту Заштитника грађана наведено је да је, према медијским наводима, отац приморао дијете да пуца из пиштоља у његовог пословног партнера, који је том приликом рањен. Отац је потом са дјететом напустио лице мјеста, али је убрзо ухапшен.
Поред тога, како је наведено, у медијима је такође објављено да је надлежно одјељење Градског центра за социјални рад у Обреновцу предузело одређене активности.
"Имајући у виду озбиљност навода и потребу да се испита да ли су надлежни органи благовремено и у складу са законом предузели све мјере у циљу заштите права и најбољег интереса дјетета, Заштитник грађана је покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Градског центра за социјални рад", наведено је у саопштењу Заштитника грађана.
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Од Центра је затражено да Заштитнику грађана достави извјештај о свим активностима које су предузете у овом случају, са посебним освртом на то да ли је породица дјетета била евидентирана у Центру у претходном периоду, које су мјере и активности евентуално биле предузете, као и које активности Центар планира у наредном периоду ради заштите права и интереса дјетета.
Заштитник грађана ће, како је најављено, након пријема тражених изјашњења и документације оценити даљи ток поступка.
Више јавно тужилаштво у Београду је раније саопштило да је Славко О. ухапшен због сумње да је у селу Дражевац, након што се састао са оштећеним, свом сину рекао "Сине, пуцај", што је дијете и урадило и из пиштоља ранило оштећеног М.Р, преноси Телеграф.рс.
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