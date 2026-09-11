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Отац натјерао сина (10) да пуца у човјека: Заштитник грађана покренуо поступак

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11.09.2026 15:47

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Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца
Фото: Pexel/ www.kaboompics.com

Заштитник грађана Зоран Пашалић покренуо је поступак контроле Центра за социјални рад у Обреновцу након што је Славко О. натјерао свог десетогодишњег сина да из пиштоља рани његовог пословног партнера.

У саопштењу објављеном на сајту Заштитника грађана наведено је да је, према медијским наводима, отац приморао дијете да пуца из пиштоља у његовог пословног партнера, који је том приликом рањен. Отац је потом са дјететом напустио лице мјеста, али је убрзо ухапшен.

Поред тога, како је наведено, у медијима је такође објављено да је надлежно одјељење Градског центра за социјални рад у Обреновцу предузело одређене активности.

Истрага и контрола рада надлежних служби

"Имајући у виду озбиљност навода и потребу да се испита да ли су надлежни органи благовремено и у складу са законом предузели све мјере у циљу заштите права и најбољег интереса дјетета, Заштитник грађана је покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Градског центра за социјални рад", наведено је у саопштењу Заштитника грађана.

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Од Центра је затражено да Заштитнику грађана достави извјештај о свим активностима које су предузете у овом случају, са посебним освртом на то да ли је породица дјетета била евидентирана у Центру у претходном периоду, које су мјере и активности евентуално биле предузете, као и које активности Центар планира у наредном периоду ради заштите права и интереса дјетета.

Заштитник грађана ће, како је најављено, након пријема тражених изјашњења и документације оценити даљи ток поступка.

Више јавно тужилаштво у Београду је раније саопштило да је Славко О. ухапшен због сумње да је у селу Дражевац, након што се састао са оштећеним, свом сину рекао "Сине, пуцај", што је дијете и урадило и из пиштоља ранило оштећеног М.Р, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Пуцњава

Дијете

Обреновац

дисциплински поступак

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