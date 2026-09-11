Шарпланинац умало заклао тинејџерку (16): Мјештани отјерали пса, трага се за њим!

Аутор:АТВ редакција
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Права драма одиграла се јутрос око 7 часова у Барајеву када је пас расе шарпланинац напао и теже изуједао шеснаестогодишњу дјевојчицу, сазнаје „Телеграф.рс“.
Тинејџерка је са вишеструким ранама и у стању тешког шока хитно примљена у болницу.
Према првим информацијама, дјевојчица није животно угрожена, док је пас који се налази у власништву њене комшинице послије напада побјегао и за њим се интензивно трага.
До незапамћеног инцидента дошло је у раним јутарњим сатима док је дјевојчица ишла својом уобичајеном рутом кроз насеље. Из за сада непознатих разлога, огроман пас, који се слободно кретао без повоца и заштитне корпе, изненада је скочио на тинејџерку и почео да је уједа по тијелу. Захваљујући брзој реакцији мјештана који су се затекли у близини, подивљали пас је отјеран, чиме је спријечена још већа трагедија.
Екипа Хитне помоћи убрзо је стигла на лице мјеста и збринула повријеђено дијете. Дјевојчица је превезена у болницу гдје су јој ране саниране и примијењен је обавезни антитетанус протокол. Пред њом је сада опоравак од физичких повреда, али и од претрпљене психичке трауме.
На мјесто напада одмах су изашле патроле полиције у Барајеву и надлежне инспекцијске службе. У току је рад на утврђивању свих околности и начина на који је пас побјегао из дворишта власнице.
Против комшинице, власнице пса, очекује се подношење одговарајуће пријаве због изазивања опште опасности и неодговорног држања опасног пса. Према важећем Закону о добробити животиња, опасне расе попут шарпланинца на јавним површинама морају се водити искључиво на кратком повоцу и са заштитном корпом.
Из службе „Ветерине Београд“ и полиције апелују на мјештане Барајева да, уколико уоче шарпланинца на улици, не покушавају сами да му приђу, већ да одмах обавијесте полицију. Пас мора бити пронађен у најкраћем року како би га ветеринарска служба ставила под обавезни десетодневни надзор ради провјере вакциналног статуса и искључења сумње на бјеснило.
(Телеграф)
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