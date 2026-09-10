Повријеђен Чеда Јовановић, Аца Кос се није одвајао од њега

Аутор:АТВ редакција
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Политичар Чедомир Чеда Јовановић ухваћен је данас у шетњи са својим најбољим пријатељем и цимером Александром Косом.
Пажњу је највише привукао Чедин ход, који је био отежан, преноси "Блиц".
Нога му је завијена у предјелу око кољена, због чега се отежано кретао.
Аца Кос му је све вријеме пружао подршку и ослонац.
Није познато шта се тачно догодило, док је Кос, као и до сада, Чеди у потпуности на располагању, па му помаже.
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