Тешка несрећа код Ковина, аутомобил усмртио мушкарца

Аутор:АТВ редакција
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На улазу у село Мраморак код Ковина, једна особа је страдала пошто је ударена возилом, наводе Ковинске инфо.
Једна особа, из Долова, возилом је ударила и усмртила кинеског држављанина који ради у Мраморку, код Ковина, пише Блиц.
Из управе саобраћајне полиције у Панчеву потврђено је да се случај догодио.
Основно јавно тужилаштво у Панчеву дало је налог да се обави обдукција тијела преминулог учесника саобраћајне несреће, али и машинско-техничко вјештачење возила које је учествовало у незгоди.
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То су разлози, како наводе из ОЈТ Панчево, због којих у овом тренутку не могу дати више информација.
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