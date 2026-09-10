Тешка несрећа код Ковина, аутомобил усмртио мушкарца

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На улазу у село Мраморак код Ковина, једна особа је страдала пошто је ударена возилом, наводе Ковинске инфо.

Једна особа, из Долова, возилом је ударила и усмртила кинеског држављанина који ради у Мраморку, код Ковина, пише Блиц. Из управе саобраћајне полиције у Панчеву потврђено је да се случај догодио. Основно јавно тужилаштво у Панчеву дало је налог да се обави обдукција тијела преминулог учесника саобраћајне несреће, али и машинско-техничко вјештачење возила које је учествовало у незгоди. Хроника Камион преврнут, ауто смрскан: Стравична несрећа код Бањалуке То су разлози, како наводе из ОЈТ Панчево, због којих у овом тренутку не могу дати више информација.

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