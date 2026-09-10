Детаљи ужаса код Обреновца: Славко ухапшен, свађа избила око дрва?

Аутор:АТВ редакција
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Прави криминални досије од седам тешких кривичних дјела крије се иза Славка О. (44) из Уба, који је синоћ гурнуо напуњени пиштољ у руке свом десетогодишњем сину и наредио му да изрешета његовог пословног партнера М. Р. (25), ексклузивно сазнаје Телеграф.
Док се рањени младић опоравља од устрелних рана на рукама, а полиција вјештачи пронађено оружје, на површину су испливали шокантни детаљи о опасном трговцу дрвима који је властито дете претворио у пуцача: у његовом полицијском картону годинама су се низале пријаве за илегално наоружање, шумске крађе, насиље и саобраћајне несреће, пише Телеграф.
"Ријеч је о човјеку који годинама пуни полицијске биљежнице и добро је познат свим оперативцима на овом терену. Када смо отворили његов досије, видјели смо читав низ пријава - од нелегалног оружја и шумских крађа, па све до насилничког понашања и сукоба у саобраћшају. Али, да рођено дијете од 10 година искористи као живу машину за пуцање и гурне му напуњен пиштољ у руке, то је запањило и најискусније инспекторе који раде на случају - открива добро обавијештен извор из истраге.
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Славко О. и рањени М. Р. (25) већ дуже вријеме блиско сарађују у послу са сјечом и продајом дрва на територији Уба и Обреновца. Сумња се да је управо новчани дуг или расподјела зараде у овом бизнису била повод за жустру свађу која је синоћ око 21 сат прерасла у покушај убиства у селу код Обреновца.
Подсјећамо, осумњичени је током расправе извадио пиштољ, гурнуо га у руке свом десетогодишњем сину и наредио му да пуца у М. Р. Застрашени дјечак је под присилом потегао ороз и погодио младића у обје руке.
Брзом реакцијом полицијских патрола терен је убрзо блокиран, а инспектори су пронашли и безбједно збринули десетогодишње дијете, док је пиштољ из ког је пуцано лоциран и послат на вјештачење. Рањени М. Р. је са устрелним ранама хитно превезен у болницу и налази се ван животне опасности.
Осумњичени Славко О. је лишен слободе и одређено му је задржавање до 48 сати. Због безобзирног учешћа малољетника у оружаном нападу, случај је преузело Више јавно тужилаштво, док је по хитном поступку укључен и Центар за социјални рад ради правне и психолошке заштите дјечака.
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