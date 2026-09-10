Logo

Детаљи ужаса код Обреновца: Славко ухапшен, свађа избила око дрва?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.09.2026 08:09

Коментари:

0
policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Прави криминални досије од седам тешких кривичних дјела крије се иза Славка О. (44) из Уба, који је синоћ гурнуо напуњени пиштољ у руке свом десетогодишњем сину и наредио му да изрешета његовог пословног партнера М. Р. (25), ексклузивно сазнаје Телеграф.

Док се рањени младић опоравља од устрелних рана на рукама, а полиција вјештачи пронађено оружје, на површину су испливали шокантни детаљи о опасном трговцу дрвима који је властито дете претворио у пуцача: у његовом полицијском картону годинама су се низале пријаве за илегално наоружање, шумске крађе, насиље и саобраћајне несреће, пише Телеграф.

"Ријеч је о човјеку који годинама пуни полицијске биљежнице и добро је познат свим оперативцима на овом терену. Када смо отворили његов досије, видјели смо читав низ пријава - од нелегалног оружја и шумских крађа, па све до насилничког понашања и сукоба у саобраћшају. Али, да рођено дијете од 10 година искористи као живу машину за пуцање и гурне му напуњен пиштољ у руке, то је запањило и најискусније инспекторе који раде на случају - открива добро обавијештен извор из истраге.

Бањалука, путеви, киша

Друштво

Опрез за возаче: Клизишта на више путева, повремене обуставе саобраћаја

Крвави сукоб због бизниса са дрвима

Славко О. и рањени М. Р. (25) већ дуже вријеме блиско сарађују у послу са сјечом и продајом дрва на територији Уба и Обреновца. Сумња се да је управо новчани дуг или расподјела зараде у овом бизнису била повод за жустру свађу која је синоћ око 21 сат прерасла у покушај убиства у селу код Обреновца.

Подсјећамо, осумњичени је током расправе извадио пиштољ, гурнуо га у руке свом десетогодишњем сину и наредио му да пуца у М. Р. Застрашени дјечак је под присилом потегао ороз и погодио младића у обје руке.

Оружје пронађено, отац иза решетака

Брзом реакцијом полицијских патрола терен је убрзо блокиран, а инспектори су пронашли и безбједно збринули десетогодишње дијете, док је пиштољ из ког је пуцано лоциран и послат на вјештачење. Рањени М. Р. је са устрелним ранама хитно превезен у болницу и налази се ван животне опасности.

Осумњичени Славко О. је лишен слободе и одређено му је задржавање до 48 сати. Због безобзирног учешћа малољетника у оружаном нападу, случај је преузело Више јавно тужилаштво, док је по хитном поступку укључен и Центар за социјални рад ради правне и психолошке заштите дјечака.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Обреновац

Пуцњава

Дијете

хапшење

дрва

Свађа

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Србија

Језива сцена: Славко дао дјетету од 10 година пиштољ и наредио му да пуца у младића?

1 ч

0
Полиција Србија

Србија

Пуцњава у Обреновцу: Мушкарац тешко рањен, хитно превезен на ВМА

2 ч

0
Полиција Србија

Србија

Велика акција МУП-а и БИА: "Врачарци" пали док су преузимали 20.000 евра

10 ч

0
Мушкарац је погинуо данас у Жичкој улици у Београду, након што је пао са петог спрата зграде.

Србија

Прве фотографије са мјеста трагедије: Мушкарац пао са петог спрата зграде на тролејбус

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

13

Саобраћајна незгода на путу Бањалука-Мркоњић Град: Увиђај у току

09

08

"Српски Спајдермен" побјегао из затвора у Њемачкој: С крова скочио на дрво, још га траже

09

02

Како расту биљке у свемиру: Кинески астронаути открили невјероватне призоре

08

57

Петровић открио да ли ће поскупити струја у Српској

08

56

Цијена нафте пробила психолошку границу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима