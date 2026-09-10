Logo

Петровић открио да ли ће поскупити струја у Српској

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.09.2026 08:57

Коментари:

0
Далеководна мрежа.
Фото: АТВ

Повећање цијене електричне енергије није у плану, рекао је генерални директор Електропривреде Републике Српске Лука Петровић.

- Имаћемо у будућности више енергије и добар је развој. Можда се спорије гради, али и не може брже. Српска може одржавати јефтину цијену електричне енергије - рекао је Петровић за РТРС

Истакао је да тако може бити и у наредним деценијама.

- Имаћемо предност у односу на остале - нагласио је Петровић.

Каже да да је енергетика један од два најважнија потенцијала Српске.

- Нисмо још максимално искористили соларну енергију, хидроенергију и енергију вјетра - изјавио је Петровић.

Нагласио је да развој одређених пројеката траје годинама.

- Што се тиче Вјетропарка "Хргуд", тендер сада траје. Има ту доста посла, треба изградити путеве и мрежу далековода. Очекујемо потписивање уговора за Соларну електрану "Требиње 3". Врло брзо ће ићи и Соларна електрана "Требиње 2" - навео је Петровић.

Напоменуо је да Српска има и других потенцијала.

- "Горња Дрина" је у великом замах. Имамо огромне потенцијале Сунца и та енергија ће служити за домаћу потрошњу и за извоз - рекао је Петровић.

Подсјетио је да су 2024. и 2025. година биле сушне године.

- Ове године имали смо значајне падавине почетком године, али и ово је сушна година. Оборени су сви рекорди. Али успјели смо да сачувамо систем стабилним, искористили смо акумулацију "Билећа. Успјели смо и продавати енергију - навео је Петровић.

Каже да остаје да се види каква ће бити хидрологија до краја године.

- Грађани су рационално трошили електричну енергију током љета и захвални смо на томе. Треба тако наставити јер имамо најјефтинију електричну енергију на простору бивше СФРЈ. Имамо и већи извоз него увоз - навео је Петровић.

Рекао је да РиТЕ "Угљевик" ради стабилни и да је на мрежи.

- Преко 10 процената енергије добијамо од соларних електарна из Српске и купујемо када је лоша хидрологија. Што се тиче ХЕ "Дабар", радови теку добро. Очекујемо 2028. године пробни рад и да буде на мрежи. Имаћемо чисти извоз електричне енергије када буде на мрежи - закључио је Петровић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лука Петровић

Струја

Цијене

поскупљење

цијена струје

Република Српска

Коментари (0)

Више из рубрике

На Озрену марш "Стазама егзодуса"

Друштво

На Озрену марш "Стазама егзодуса"

29 мин

0
Двије жене ходају са мајицама на глави по врелом дану.

Друштво

Август 2026. године најтоплији мјесец на свијету у историји мјерења

48 мин

0
киша невријеме падавине обилне

Друштво

Данас осјетно свјежије, у овим дијеловима могући пљускови и град

59 мин

0
Сутра Усјековање главе Светог Јована Крститеља: Празник строгог поста и бројних народних вјеровања

Друштво

Сутра Усјековање главе Светог Јована Крститеља: Празник строгог поста и бројних народних вјеровања

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

08

"Српски Спајдермен" побјегао из затвора у Њемачкој: С крова скочио на дрво, још га траже

09

02

Како расту биљке у свемиру: Кинески астронаути открили невјероватне призоре

08

57

Петровић открио да ли ће поскупити струја у Српској

08

56

Цијена нафте пробила психолошку границу

08

54

Европа страхује због сукоба и слабијих залиха

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима