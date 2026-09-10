Петровић открио да ли ће поскупити струја у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Повећање цијене електричне енергије није у плану, рекао је генерални директор Електропривреде Републике Српске Лука Петровић.
- Имаћемо у будућности више енергије и добар је развој. Можда се спорије гради, али и не може брже. Српска може одржавати јефтину цијену електричне енергије - рекао је Петровић за РТРС
Истакао је да тако може бити и у наредним деценијама.
- Имаћемо предност у односу на остале - нагласио је Петровић.
Каже да да је енергетика један од два најважнија потенцијала Српске.
- Нисмо још максимално искористили соларну енергију, хидроенергију и енергију вјетра - изјавио је Петровић.
Нагласио је да развој одређених пројеката траје годинама.
- Што се тиче Вјетропарка "Хргуд", тендер сада траје. Има ту доста посла, треба изградити путеве и мрежу далековода. Очекујемо потписивање уговора за Соларну електрану "Требиње 3". Врло брзо ће ићи и Соларна електрана "Требиње 2" - навео је Петровић.
Напоменуо је да Српска има и других потенцијала.
- "Горња Дрина" је у великом замах. Имамо огромне потенцијале Сунца и та енергија ће служити за домаћу потрошњу и за извоз - рекао је Петровић.
Подсјетио је да су 2024. и 2025. година биле сушне године.
- Ове године имали смо значајне падавине почетком године, али и ово је сушна година. Оборени су сви рекорди. Али успјели смо да сачувамо систем стабилним, искористили смо акумулацију "Билећа. Успјели смо и продавати енергију - навео је Петровић.
Каже да остаје да се види каква ће бити хидрологија до краја године.
- Грађани су рационално трошили електричну енергију током љета и захвални смо на томе. Треба тако наставити јер имамо најјефтинију електричну енергију на простору бивше СФРЈ. Имамо и већи извоз него увоз - навео је Петровић.
Рекао је да РиТЕ "Угљевик" ради стабилни и да је на мрежи.
- Преко 10 процената енергије добијамо од соларних електарна из Српске и купујемо када је лоша хидрологија. Што се тиче ХЕ "Дабар", радови теку добро. Очекујемо 2028. године пробни рад и да буде на мрежи. Имаћемо чисти извоз електричне енергије када буде на мрежи - закључио је Петровић.
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