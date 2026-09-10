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"Трансродне лутке" стигла у загребачке вртиће, бурне реакције јавности

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10.09.2026 09:42

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"Трансродне лутке" стигла у загребачке вртиће, бурне реакције јавности
Фото: Most Zagreb

Град Загреб саопштио је да спорне лутке достављене Дјечјем вртићу Стењевец нису биле наручене нити прихваћене, већ су због одступања од уговорене спецификације истог дана враћене добављачу.

Реакција градске управе услиједила је након што је загребачки Мост затражио хитну обуставу „постављања трансродних лутака“ у вртићу, као и објављивање цјелокупне документације повезане с њиховим одабиром и набавком.

Из кабинета градоначелника Томислава Томашевића одбацили су тврдњу да су Град или вртић наручили такве лутке.

„Наведене лутке нису наручене, нису тражене нити су их прихватили Град Загреб или дјечји вртић. Управо супротно, чим је након отварања пошиљке утврђено одступање од уговорене спецификације, опрема је одбијена те истог дана враћена добављачу“, саопштили су из Града.

Град тврди да су наручене класичне дјечје лутке

Из градске управе навели су да су спецификације набавке опреме и дидактичких средстава за Дјечји вртић Стењевец јавно доступне у Електронском огласнику јавне набавке Републике Хрватске.

Према њиховом објашњењу, из објављеног трошковника видљиво је да су за вртић наручене класичне дјечје лутке примјерене узрасту дјеце и потребама васпитно-образовног рада.

„Приликом испоруке опреме утврђено је да испоручене лутке због грешке у производњи не одговарају уговореној спецификацији“, поручили су из Града.

Добављачу је наложено да испоручи производе који одговарају ставкама наведеним у уговореном трошковнику. Спорне лутке, тврде из градске управе, нису биле постављене у просторије вртића нити предате дјеци на коришћење.

Мост затражио објављивање документације

Загребачки Мост раније је затражио хитну обуставу набавке и уклањање спорних лутака, тврдећи да се преко њих дјеци предшколског узраста покушавају преносити идеолошке поруке које не могу разумјети нити критички преиспитивати.

Из те странке поручили су да вртић треба да буде мјесто игре, сигурности, учења и здравог развоја те затражили да Град објави сву документацију повезану с одабиром, наручивањем и плаћањем лутака.

Тврдили су и да је неко морао одабрати, наручити и платити спорну опрему. Град Загреб то одбацује и понавља да лутке са спорних фотографија нису биле дио наручене спецификације, да нису прихваћене нити плаћене као одговарајућа испорука, те да су одмах враћене добављачу.

(Дневник.хр)

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Тагови :

Вртић

лутка

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