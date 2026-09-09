Аутор:АТВ редакција
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Жена (35), мајка шесторо дјеце, убијена је у уторак навече у Слатини у Хрватској, а детаљи који су испливали након злочина отворили су озбиљно питање – да ли је њена смрт могла бити спријечена?
Непосредно прије него што ју је, према сумњама полиције, 40-годишњи супруг усмртио оштрим предметом, жена је тражила помоћ полиције.
Мушкарац је, осим тога, полицији био познат одраније. Против њега су још у јулу поднесене прекршајна и кривична пријава.
Сада ће полиција истраживати поступање властитих службеника.
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Главни директор хрватске полиције Никола Милина наредио је ванредни надзор у Полицијској станици Слатина, а стручни тим треба да утврди шта се тачно догађало прије убиства и како су полицајци реаговали на посљедњу дојаву жене.
Управо ће поступање након те дојаве бити један од кључних дијелова контроле.
"Изванредним надзором обухватиће се цјелокупно поступање полиције према жртви и осумњиченику, укључујући поступање из српња ове године када је осумњиченик прекршајно и казнено пријављен, а посебно поступање по дојави запримљеној непосредно прије почињења казненог дјела", саопштено је из управе хрватске полиције.
Другим ријечима, контролори неће провјеравати само шта се догодило у сатима прије убиства, већ и како је полиција раније поступала према овом брачном пару.
Резултати надзора биће објављени након што стручни тим заврши провјеру.
Злочин се догодио 8. септембра око 22 часа у породичној кући у Слатини.
Према полицијским информацијама, 40-годишњи мушкарац осумњичен је да је оштрим предметом усмртио пет година млађу супругу.
Полиција га је затекла на мјесту злочина и одмах ухапсила, након чега је над њим започета криминалистичка истрага.
Увиђај је обављен током ноћи, а тијело убијене жене превезено је на патологију Опште болнице Вировитица.
Истрагу води надлежно државно тужилаштво у Бјеловару у сарадњи с полицијом.
Међутим, податак који је случај учинио још потреснијим јесте да догађаји од те вечери нису били први пут да се институције сусрећу с овом породицом.
Осумњичени је већ у јулу био прекршајно и кривично пријављен, због чега ће унутрашња контрола посебно анализирати и тадашње поступање полиције.
Ни Хрватском заводу за социјални рад породица није била непозната.
Из Завода су за Дневник Нове ТВ потврдили да је породица била у њиховом третману и да су предузимане мјере породично-правне заштите.
Тако се сада, након убиства, слаже посебно тешко питање: институције су познавале породицу, мушкарац је раније био пријављен, а жена је непосредно прије смрти поново затражила помоћ.
Да ли је у том ланцу направљен пропуст, за сада није утврђено.
Управо зато је и покренут ванредни полицијски надзор и било би преурањено прије његових резултата тврдити да је полиција могла спријечити злочин.
Иза 35-годишње жене остало је шесторо дјеце.
Градоначелник Слатине Томо Томић рекао је да је ријеч о потресном догађају за град у којем се, како је навео, људи међусобно познају.
Најавио је и да ће град помоћи породици у свему што буде потребно.
Злочин је потресао и комшије, док су поједини грађани пред камерама Дневника Нове ТВ отворено постављали питање да ли се могло учинити више да жена буде заштићена.
"Требало би се више подузимати неких мјера, можда забрана, изаћи на терен", рекла је једна становница Слатине.
Друга жена је на питање осјећа ли да су жене данас сигурне у Хрватској одговорила само:
"Не."
Мотив убиства још се утврђује, а криминалистичка истрага је у току.
Али паралелно с истрагом самог злочина сада се води још једна провјера – она која треба да покаже шта су институције знале прије него што је жена убијена и шта су предузеле.
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